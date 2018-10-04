ВЧИМОСЯ КЕРУВАТИ РИЗИКАМИ



Тренінг МОП з оцінки ризиків для фахівців з охорони праці вугільних і гірничорудних підприємств «Основи безпеки в шахтах» проходив у два етапи.

І – 19–21 березня в с. Литовеж Волинської області.

ІІ – 5–6 липня 2018 року у Києві.

На першому етапі цей курс, зокрема, передбачав оцінку ризику на робочих місцях на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля». Під час візиту на підприємство учасники тренінгу мали змогу на практиці побачити небезпеки, з’ясували, як їх виявляти, ідентифікувати, як давати оцінку їх серйозності та імовірності, а також запропонувати можливі технічні рішення для усунення небезпеки або зменшення її впливу.

Після закінчення навчання всі члени групи одержали завдання впровадити систему керування професійними ризиками на своїх підприємствах. На його виконання тренери виділили три з половиною місяці.

На другому тренінгу координатори проекту «приймали» домашню роботу. Учасники навчання мали можливість виступити в ролі тренерів. Вони ділилися з аудиторією, як за короткий час змінити ставлення людей до власної безпеки і до інструменту оцінки ризиків на робочих місцях – від примусового виконання норм і приписів до підходу: «мені це потрібно для усунення ризику».

Конкурс презентацій провів журнал «Охорона праці». А лідерів і найкращі роботи визначили самі учасники. Переможці – представники ДП «Торецьквугілля», ДП «Львіввугілля» і ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» – одержали подарунки від журналу.

За матеріалами тренінгу авторка статті, Вікторія Петрачкова, провідний інженер з охорони праці шахти «Центральна» ДП «Торецьквугілля», розробила навчальні рекомендації (на прикладі вуглевидобувних підприємств, як підприємств з підвищеною небезпекою) щодо ідентифікації, оцінки та керування ризиками на виробництві.

Консультант – Віталій Цопа, міжнародний експерт, викладач і аудитор систем менеджменту ISO 9001, 14001, 50001, 45001, 31000 та ін., доктор технічних наук, професор.

УВАГА! У додатку до цього номера журналу (с. 52–62) розміщено приклад заповнення ТАБЛИЦІ ОЦІНКИ ТА ОБРОБКИ РИЗИКІВ на дільниці шахтного транспорту шахти «Центральна» ДП «Торецьквугілля», яку було розроблено в навчальних цілях (консультант – Віталій Цопа).