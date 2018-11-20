КАР’ЄРНЕ ПИТАННЯ



Зростання видобутку і потужностей видобувних підприємств має зворотний бік: із розгалуженням кар’єрів також зростає і ризик травмування працівників, збільшується кількість працівників, що зазнають впливу шкідливих чинників.

Нині на території Кіровоградської області розробляють близько 40 кар’єрів, на яких зайнято понад дві тисячі осіб і понад три тисячі машин та одиниць обладнання підвищеної небезпеки.

З початку 2018 року інспектори сектору гірничого нагляду згідно з планом проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Кіровоградській області на 2018 рік провели 36 планових та позапланових перевірок. За їх результатами складено відповідні акти. Роботодавці отримали приписи щодо усунення порушень.

Управління розглядає та погоджує плани розвитку гірничих робіт і проекти розробки родовищ корисних копалин. Під час перевірок виявляють факти невідповідності погоджених обсягів видобутку та розкриття. Посадові особи Управління постійно контролюють виконання протокольних рішень, у разі потреби до планів розвитку гірничих робіт вносять зміни.

Найпоширеніші порушення (які виявили фахівці Держпраці):

– непроведення спеціальних навчань та перевірки знань для посадових осіб і працівників підприємств;

– невиконання в зазначені терміни контролю стану бортів, траншей, уступів та укосів кар’єрів із записом результатів до спеціального журналу;

– неоновлення щомісяця схеми транспортних комунікацій на плані гірничих робіт;

– непроведення повірок інструментів та приладів, які використовують для проведення вимірів;

– непроведення техоглядів машин та механізмів;

– відсутність засобів пожежогасіння.

Та найбільше турбує послаблення контролю за безпечним виконанням робіт з боку відповідальних посадових осіб підприємств. Унаслідок цього проводять формально або не проводять інструктаж з охорони праці, роботи виконують без застосування ЗІЗ.

Юрій Деменський, завідувач сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області

У журналі також розміщено статтю Як зберегти здоров’я на видобувному підприємстві Марії Алієвої, заступника начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Миколаївський області, присвячену охороні здоров’я працівників кар’єрів. У статті читайте про шкідливі чинники, що впливають на працівників кар’єрів, та методи уникнення шкоди для їхнього здоров’я.

Повний текст статей читайте у паперовій версії журналу № 12