Шукайте «надійних» працівників

Ізраїльська компанія Midot протягом 40 років розробляє психологічні тести для оцінки ризиків деструктивної поведінки працівників на робочому місці. Портрет кандидата на вакансію можна сформувати через аналіз його етичних і моральних суджень з погляду благонадійності й схильності до порушень установлених норм і правил.

Унаслідок спільної праці компанії Midot і спеціалістів Danone Bonafont розроблено інноваційний продукт – SafetyTest. Завдання тесту – профілактика нещасних випадків і аварій на робочому місці, визначення рівня культури безпеки компанії. Тест дає змогу виявляти осіб, потенційно схильних до нещасних випадків. Компанії використовують таку інформацію як додаткову для ухвалення рішень про працевлаштування, переведення на інше робоче місце, особливо щодо небезпечних професій і посад.

Після двох років використання SafetyTest у корпорації DANONE:

– на 18% зменшилася кількість ДТП;

– на 32% поменшало нещасних випадків на виробництві;

– на 51% зменшилися витрати, пов’язані з аваріями;

– поверненуто інвестицій у сумі понад 500%.

Богдан Городницький, тренер компанії Midot

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 8\2019