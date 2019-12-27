Усе про безпеку праці машиніста крана

Праці машинста крана у першому номері присвячено цикл статей.

Сергій Колесник

Професія тільки для стресостійких

Про умови праці машиніста крана та способи запобігання стресу на робочому місці

Олена Біла

Гігієна праці машиніста крана

Як знизити ризик профзахворювань серед кранівників. Вимоги до робочого місця

Олександр Фандєєв

Твоя безпека – в твоїх руках

Нещасний випадок з кранівницею – як захистити свої права

Сергій Колесник

Проти небезпечних баштових кранів!

Профспілки будівельників та кранівників оголосили кампанію на захист прав машиністів кранів на безпечну працю та соціальний захист

Повні тексти статей читайте у паперовій версії журналу №1/2020