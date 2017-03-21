Что есть первичная проверка знаний по вопросам охраны труда: проверка знаний при присвоении профессии, квалификации или же первая проверка знаний на предприятии?

Типовым положением о порядке проведения обучения по вопросам охраны труда определено, что первичная проверка знаний работ с повышенной опасностью проходит с привлечением представителя специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда или его территориального управления.

Возникает вопрос: первичной проверкой знаний является проверка при получении квалификации в учебном учреждении? Или же когда работник меняет место работы, т.е. поступив на работу на новое предприятие по своей профессии (с опытом работы, скажем, 5 лет), он проходит первичную проверку знаний?