Нарядно-допускна система підприємства: відповідальні особи
Настав час розповісти про найістотніші моменти Положення про нарядно-допускну систему підприємства (далі – Положення). Нижче піде мова про основні завдання та обов’язки відповідальних осіб щодо безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою, оформлюваних нарядами-допусками.
Олег Моісеєнко, власкор
Дозволено таке суміщення обов’язків відповідальних осіб: особа, що видає наряддопуск, – керівник робіт; керівник робіт – виконавець робіт; керівник робіт – допускач. До того ж заборонено поєднання обов’язків виконавця робіт і допускача.
Переліки посадовців, які мають право видавати нарядидопуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою, і осіб, яких можуть призначати керівниками та виконавцями робіт, потрібно щорічно поновлювати.
Копії переліків посадовців, на яких покладено обов’язки з організації та провадження робіт з підвищеною небезпекою, мають бути в керівників структурних підрозділів підприємства, котрі зобов’язані ознайомити з ними під підпис тих підлеглих їм працівників, на яких покладено ці обов’язки.
Завдання та обов’язки відповідальних осіб
Особа, що видає наряддопуск:
☑ визначає небезпечні та шкідливі виробничі чинники, властиві майбутній роботі з підвищеною небезпекою;
☑ установлює можливість безпечного виконання робіт та їхній обсяг;
☑ відповідає за вірогідність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки;
☑ визначає якісний і кількісний склад бригади;
☑ відповідає за призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
☑ забезпечує узгодження суміщених робіт щодо обсягів, строків і заходів безпеки з керівником підрозділу, де будуть виконувати ці роботи;
☑ проводить цільовий інструктаж керівникові робіт, допускачу та виконавцеві робіт щодо заходів безпеки, передбачених нарядомдопуском;
☑ у випадках, передбачених нормативноправовими актами чи Положенням, визначає додаткові заходи безпеки (заборону використання джерел відкритого вогню, послідовність і потребу виконання певних операцій тільки під безпосереднім наглядом керівника робіт, установлення спеціальних огорож, умови безпечного виконання спільних робіт, потребу використання ЗКЗ і ЗІЗ, порядок застосування ВПМ тощо) і записує в рядку нарядудопуску «Окремі вказівки/Особливі умови» інформацію про них;
☑ контролює виконання заходів убезпечення робіт.
Допускач:
☑ призначається особою, що видає наряддопуск, за потреби виконання складних підготовчих робіт (наприклад, суміщених) або коли для зупинки устатковання, що працює, потрібне відключення/перемикання енергоустановок тощо (особа, що видає наряддопуск, може покласти обов’язки допускача на виконавця робіт);
☑ до початку робіт перевіряє, забезпечує та відповідає за правильність і достатність прийнятих організаційних, технічних та інших заходів безпеки, їх відповідність характеру й місцю роботи, відповідає за правильний допуск до роботи, а також за повноту і якість проведеного ним інструктажу керівника робіт (зазначення меж робочого місця та підходів до нього, показ устатковання, яке залишається під тиском, дією високої температури, вибухонебезпечне тощо);
☑ ознайомлює виконавця робіт з упроваджуваними заходами щодо забезпечення безпечних умов праці та заходів, яких потрібно вжити в процесі виконання робіт за нарядомдопуском;
☑ допускаючи бригаду до роботи, перевіряє придатність кожного члена бригади до виконуваної роботи й знання ним своїх обов’язків;
☑ контролює дотримання заходів, передбачених нарядомдопуском;
☑ дозволяє виконання робіт керівникові робіт, про що має бути зроблений дозвільний запис у нарядідопуску;
☑ відмічає в нарядідопуску та в журналі обліку їх видачі час закриття нарядудопуску виконавцем робіт;
☑ припиняє виконання робіт, вилучає наряддопуск і доповідає про це особі, що його видала, якщо до закінчення роботи за ним:
- виявлено невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам щодо безпеки, передбаченим нарядомдопуском;
- виникла потреба підключення до ремонтованого устатковання або до системи безпосередньо в зоні проведення робіт хоча б частини устатковання, що діє, або комунікацій;
- виникла загроза життю та здоров’ю працівників;
- змінено обсяг і характер робіт настільки, що змінюються схеми відключення устатковання чи умови виконання цих робіт;
- подано сигнал про аварію.
Керівник робіт за нарядомдопуском:
☑ призначається особою, що видає наряддопуск;
☑ керує виконанням робіт, координуючи дії допускача і виконавця робіт;
☑ разом з виконавцем робіт приймає робоче місце від допускача і перевіряє виконання зазначених у наряді заходів безпеки;
☑ за потреби:
- визначає додаткові заходи щодо забезпечення безпечних умов праці та вносить у наряддопуск відповідні вказівки;
- до початку робіт перевіряє виконання зазначених в нарядідопуску заходів безпеки й наявність посвідчень у членів бригади, їх інструктаж і допуск до роботи, виводить з її складу тих, у кого прострочено термін чергової перевірки знань з охорони праці;
☑ відповідає за:
- виконання й достатність заходів безпеки, передбачених нарядомдопуском;
- чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
- наявність, схоронність, справність і правильне застосування потрібних засобів захисту, огорож, знаків і плакатів безпеки, інструменту та пристосувань;
- організацію та безпечне виконання робіт з дотриманням вимог відповідних нормативноправових актів з охорони праці, Положення й інструкцій з охорони праці підприємства;
☑ здійснює постійний нагляд за членами бригади та відстороняє від роботи тих, хто порушує вимоги нормативноправових актів, інструкцій з охорони праці підприємства та Положення, або тих, хто перебуває у стані хвороби, алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
☑ контролює виконання основних і додаткових заходів забезпечення безпечних умов праці;
☑ припиняє виконання робіт, вилучає наряддопуск і доповідає про його вилучення особі, яка його видала, якщо до закінчення роботи за ним:
- виявлено невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам щодо безпеки, передбаченим нарядомдопуском;
- виникла потреба підключення до ремонтованого устатковання або до системи безпосередньо в зоні проведення робіт хоча б частини устатковання, що діє, або комунікацій;
- виникла загроза життю та здоров’ю працівників;
- змінено обсяг і характер робіт настільки, що змінюються схеми відключення устатковання чи умови виконання цих робіт;
- подано сигнал про аварію.
Виконавець робіт за нарядомдопуском:
☑ призначається особою, що видає наряддопуск;
☑ визначає склад і кваліфікацію виконавців робіт, відповідає за їхню відповідність характеру майбутньої роботи та за виконання заходів, обумовлених нарядомдопуском і які забезпечують безпечні умови праці, а також за технічне керівництво роботами;
☑ інструктує членів бригади безпосередньо на їхньому робочому місці з питань…