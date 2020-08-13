Болючі питання навчання

Редакція журналу «Охорона праці» та Центр професійної освіти і навчання (м. Кривий Ріг) провели онлайн-дискусію «Навчання з охорони праці. Про наболіле».

В обговоренні взяли участь експерти, науковці, представники Держпраці України, федерацій профспілок і роботодавців, Фонду соцстрахування, підприємств і організацій країни, органів місцевої влади, навчальних закладів тощо.

Природно, що найбільше запитань було адресовано Наталії Віжул, начальнику відділу з питань охорони праці Департаменту з питань праці Держпраці України. Свої думки також висловили й інші учасники дискусії.

Гадаємо, ця інформація буде корисною для широкого кола читачів. Тож плануємо розмістити її в повному обсязі в наступних номерах журналу.

У журналі №8\2020 публікуємо відповіді на запитання:

– Як комісія Держпраці здійснює дистанційну перевірку знань працівників, які пройшли навчання в навчальних центрах?

– Чи може Держпраці в односторонньому ­порядку визначати місце проведення засідання ­комісії з перевірки знань? Яким документом ­регламентується це питання?

– Чи є правочинною комісія з перевірки знань з питань ОП, до складу якої входять лише представники Держпраці?

– Чи можна проводити вступний та інші інструктажі з питань ОП дистанційно?

– Чи має право комісія з теруправління однієї області

– Якщо посадова особа працює на кількох підприємствах, чи потрібно мати посвідчення про навчання на кожному з них, якщо вид навчання однаковий?

Підготував Олександр Фандєєв, спецкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 8\2020