ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Постійно спостерігаючи та аналізуючи аварійні ситуації, автори журналу неодноразово акцентували увагу на проблемних питаннях утримання газових мереж в Україні (читайте випуски № 4/2017, № 1/2019, 5/2019, 7/2019, 2/2020).

Хто відповість за недолугу реформу у сфері використання газу в побуті?

Нагадаємо, що до 2019 року газорозподільні підприємства безплатно обслуговували внутрішньобудинкові мережі на підставі наказу ДАХК «Укргаз» від 30.07.1997 № 35. Вони відповідали за безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж, під час технічного огляду виявляли факти самовільного підключення або заміни газових приладів, інші порушення та вимагали їх усунення, що сприяло безпеці споживання газу. За цю роботу газовиків розраховувалися ми з вами – споживачі, сплачуючи за житлово-комунальні послуги.

Із прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказів Міненерговугілля від 10.05.2018 № 250 та від 27.07.2018 № 190, Кодексу газорозподільних систем, із 1 січня 2019 року лише власники (балансоутримувачі) відповідають за безпеку своїх газових мереж. Але чи готові були власники, тобто ми з вами, до такої відповідальності? Та взагалі, чи були поінформовані господарі квартир з газовим обладнанням про нові правила обслуговування газових мереж?

Ми з вами, а точніше – представники наших житлово-експлуатаційних організацій, на конкурсній основі повинні обрати підрядника, який здійснюватиме обслуговування газових приладів та елементів систем газопостачання будинку й укласти з ним угоду. Послуга ця додаткова та недешева, але найбільша проблема полягає в тому, що в більшості регіонів немає потрібної кількості компаній і спеціалістів, здатних надавати якісні послуги (крім газорозподільних підприємств). Доцільні такі нововведення чи ні, але рішення вже ухвалено на державному рівні. Через відсутність контролю за виконанням зазначених вимог у різних регіонах країни відсоток укладання угод на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж коливається в межах 5–15%. Тож не дивно, що вибух все ж стався.

Розслідування ще триває, технічні причини з’ясовують. Ми ж б’ємо на сполох і закликаємо органи місцевої влади, самоврядування, об’єднані територіальні громади, кожного громадянина оцінити небезпеки – на територіях, за які вони відповідають, у місцях масового скупчення людей, у своїх будинках і квартирах. Зазначені органи та організації спільно з фахівцями газопостачальних організацій, наглядових та контролюючих органів, ДСНС України повинні активно проводити широку роз’яснювальну роботу про потребу укладання договорів на технічне обслуговування газових мереж, сприяти створенню в населених пунктах обслуговчих підприємств, створювати комісії, які б обстежували помешкання, а виявляючи ризики, пов’язані з неправильним користуванням природним газом, вживали належних заходів.

І, головне, кожен особисто повинен контролювати – чи здійснюється таке обслуговування в його будинку. Адже все може статися…

Головний редактор Дмитро Матвійчук