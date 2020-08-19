Анкетування
АНКЕТА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ
передплатника журналу «Охорона праці»
Ваш бонус 50 гривень*
Заповни анкету та отримай бонус – 50 гривень*!
https://forms.gle/T46oKPumBuJSqe3K8
Шановний передплатнику!
Дякуємо за те, що Ви обрали журнал «Охорона праці».
Ми прагнемозробити нашу співпрацю більш зручною і корисною для Вас і готові надалі максимально задовольняти Вас в оперативній, корисній інформації. Але для цього хочемо знати, що найбільше Вас цікавить.
Заповніть цю анкету. За кожну анкету, яку ми пропонуємо заповнювати щомісяця, Ви отримуватимете бонус у розмірі 50 гривень*.
Бонуси можна використати для:
- оформлення передплати на наступні номери журналу «Охорона праці»(з додатком «На допомогу спеціалісту з охорони праці»);
- придбання інших продуктів чи участі у просвітницьких заходах, що організовує наш журнал.
* Бонуси накопичуються. Ви можете їх використати у будь-який зручний час протягом поточного року.
ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ:
Крок 1. Заповнити анкету за посиланням:https://forms.gle/T46oKPumBuJSqe3K8
За кожну щомісячну анкету ви отримуєте бонус у розмірі 50 гривень.
Крок 2. Отримати підтвердження на Вашу електронну скриньку, що анкету отримано і Вам нараховано бонуси
УВАГА! Перевіряйте папку СПАМ. Відповідь може бути надіслана протягом доби.
Крок 3. Використати бонуси у поточному році, скориставшись нашими пропозиціями за посиланням: https://forms.gle/1xeu5uKvnojQRWEXA
або зателефонувавши за номером +38 (044) 333-73-93
ВАЖЛИВО! Для коректного нарахування накопичуваних бонусів під час заповнення анкет користуйтеся однією електронною адресою.