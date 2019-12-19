Зниження ризику травм спини

Цей інформаційний лист підготовлений Управлінням з безпеки та гігієни праці Ірландії й адаптований для України журналом «Охорона праці».

Попередні інформаційні листи опубліковано:

• у № 12/2018 – про ризики спотикання, підсковзування та падіння;

• № 3/2019 – про ризики під час переміщення вантажів вручну;

• № 4/2019 – про ризики під час виконання робіт на висоті.

• у № 9/2019 – про безпеку робіт з бензопилою;

Дослідження скелетно-м’язових травм, у якому взяли участь 600 фермерів Ірландії, показало, що 56% з них мають скелетно-м’язові травми. 37% їх загальної кількості стосуються саме спини. Причому причини і наслідки скелетно-м’язових травм здебільшого схожі.

Фактори ризику під час виконання робіт вручну у сільському господарстві

– надмірна сила, або вага вантажу;

– дуже незручне положення тіла під час підйому;

– повторювані нахили й/або повороти.

– перенос вантажу на велику відстань (понад 10 м);

– підняття вантажу вище за рівень плечового суглоба;

– підняття вантажу, що не має ручок;

– підняття вантажу в умовах обмеженого простору, де нерівна, слизька і/або брудна підлога.

Наявність одного або декількох із цих факторів збільшує ризик дістання травми, особливо травми спини. Це може мати серйозні наслідки для працівника, знижуючи рухову активність і здатність працювати в сільськогосподарській галузі.

Надмірна сила, або велика вага. Підйом важкого вантажу потребує великих зусиль, але надмірне навантаження на хребет може призвести до незворотних наслідків.

Наприклад, перенесення мішків з добривами вагою 50 кг є серйозним ризиком дістання травми. Його слід уникати, плануючи проведення робіт.

Ризик, що виникає через надмірні фізичні навантаження, збільшується, якщо людина, що піднімає важкий вантаж, повинна нахилятися. Така дія збільшує тиск на диски хребта.

Незручне положення. Вантаж, що важко взяти в руки, складніше втримувати під час підняття й перенесення. Це може бути тварина, яка неспокійно себе поводить, або щось громіздке. Працівник під час роботи може опинитися в незручному положенні, що викликає стомлюваність і збільшує ризик дістання травми.

Іноді розмір предмета або вузький прохід під час пересування призводять до того, що вантаж доводиться утримувати на відстані від тіла. Це призводить до збільшення навантаження на спину. Утримання вантажу на відстані витягнутої руки вимагає приблизно в п’ять раз більше зусиль, ніж у разі притискання його до тіла.

Повторювані рухи. Ще один ризик, пов’язаний з незручним положенням тіла, – це повторювані нахили й повороти під час виконання роботи. Наприклад, підключення доїльних апаратів під час доїння корів. Нахили збільшують навантаження на поперек, тому що м’язи спини повинні підтримувати вагу верхньої частини тіла, а також вагу вантажу, що, своєю чергою, збільшує ризик дістання травми.

Плануючи роботу, варто передбачати або чергування завдань, або перерви під час повторюваних операцій.

Брак часу на відновлення. Тривалі фізичні навантаження викликають втому. Тому потрібно спланувати заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, зниження стомлюваності, а також відновлення працівників після важкої фізичної роботи, навіть якщо для цього знадобиться багато часу.

Підготувала Оксана Штоляр, журналіст

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