Зелений офіс – корисно та безпечно

У цьому вже переконалися соціально відповідальні компанії в Україні, що впровадили у свою діяльність новітні енергоефективні технології та створили зелені робочі місця.

Green Office, тобто зелений офіс (далі – ЗО), виник як екологічна концепція функціонування бізнесу, спрямована на:

економію ресурсів,

зниження негативного впливу роботи компанії на навколишнє середовище,

підвищення відповідальності співробітників компанії, її партнерів і клієнтів.

У 2012 році концепція ЗО трансформувалася в Україні у стандарт із чіткими критеріями та показниками, яким має відповідати офіс, щоб отримати статус зеленого. Розробка стандарту дала змогу запровадити єдиний підхід до оцінювання екологічних характеристик і результатів діяльності офісних організацій та уникнути маніпулювання зеленим трендом з боку несумлінних компаній. Стандарт є універсальним. Його застосовують організації з різноманітними формами власності та чисельністю працівників, що ставлять за мету заощаджувати ресурси й енергію, зменшувати кількість відходів, працювати більш ефективно та дружньо щодо довкілля.

Позитивні результати досягаються завдяки низці заходів, серед яких:

придбання екологічно чистих, з відповідним екомаркуванням товарів, а також офісної енергоощаджувальної техніки;

ощадливе використання електроенергії (системи автоматичного контролю освітлення, вимкнення непрацюючого обладнання та пристроїв, автоматичний перехід на режим енергоощадження для персональних комп’ютерів, використання альтернативної енергії тощо);

бережливе ставлення до водопостачання (лічильники води, сучасна сантехніка);

збереження тепла в опалювальний сезон (сучасні склопакети, утеплення стін, вікон і дверей, терморегулятори на батареях опалення);

зелений друк (розміщення на одному аркуші паперу якомога більше тексту, повторне використання паперу із чистого боку);

зелена реклама, оголошення, листи тощо (замість друку використовувати інтернет, електронну пошту, презентації);

мінімізація шкідливого впливу транспорту;

важливою передумовою впровадження ЗО є формування зеленої соціально відповідальної корпоративної культури, інформування та екологічне виховання працівників.

Підготував Олександр Фандєєв, спецкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 7/2020