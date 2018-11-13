Запис на вебінар з охорони праці
23 листопада об 11.00
Сучасні системи управління охороною праці (СУОП)
Безплатний вебінар журналу «Охорона праці»
Лектор: Дмитро Григоренко, дипломований у Великобританії експерт з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат NEBOSH IGC)
На вебінарі ви дізнаєтесь:
– які елементи мають сучасні системи управління охороною праці та в якій послідовності ці елементи потрібно впроваджувати;
– які показники роботи (KPI) варто використовувати, щоб відстежувати ефективність систем управління ризиками й встановлювати цілі з охорони праці для керівників і працівників;
– як організувати відкритий обмін інформацією в організації й чому це важливо;
– як проводять навчання персоналу компанії з розвиненою культурою безпеки;
– як організувати безпечну роботу підрядників.
Про лектора
Дипломований у Великобританії експерт з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат NEBOSH IGC)
Дванадцять років досвіду управління службами охорони праці на рівні країни в транснаціональних компаніях (Lafarge, Holcim, CRH)
Сертифікований тренер CIEH (Великобританія) з управління професійними ризиками
Вісім років у британському товаристві фахівців з охорони праці IOSH
Надавав підтримку щодо розвитку систем управління ризиками підприємствам у 14 європейських країнах