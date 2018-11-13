Запис на вебінар з охорони праці

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23 листопада об 11.00

Сучасні системи управління охороною праці (СУОП)

Безплатний вебінар журналу «Охорона праці»

Лектор: Дмитро Григоренко, дипломований у Великобританії експерт з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат NEBOSH IGC)

На вебінарі ви дізнаєтесь:

– які елементи мають сучасні системи управління охороною праці та в якій послідовності ці елементи потрібно впроваджувати;

– які показники роботи (KPI) варто використовувати, щоб відстежувати ефективність систем управління ризиками й встановлювати цілі з охорони праці для керівників і працівників;

– як організувати відкритий обмін інформацією в організації й чому це важливо;

– як проводять навчання персоналу компанії з розвиненою культурою безпеки;

– як організувати безпечну роботу підрядників.

Про лектора

Дипломований у Великобританії експерт з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат NEBOSH IGC)

Дванадцять років досвіду управління службами охорони праці на рівні країни в транснаціональних компаніях (Lafarge, Holcim, CRH)

Сертифікований тренер CIEH (Великобританія) з управління професійними ризиками

Вісім років у британському товаристві фахівців з охорони праці IOSH

Надавав підтримку щодо розвитку систем управління ризиками підприємствам у 14 європейських країнах

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