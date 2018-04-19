АКТУАЛЬНА ТЕМА



ЯКЩО АНУЛЮВАТИ НЕ МОЖНА,

ТО ЧОМУ МОЖНА

НЕ ПРОДОВЖИТИ?

Про парадокси та нелогічності ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ

на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107.

Автор: Олег Моісеєнко



ГОТУЄМОСЬ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Прості рекомендації, що викладені в цій статті, допоможуть вам організувати і провести на підприємстві чудове свято до Всесвітнього дня охорони праці, підняти всім настрій і надихнути на безпечну працю! Читайте в №1 журналу "Охорона праці".



АУДИТ ВАМ НА ДОПОМОГУ!

Аудит охорони праці – це вимога: Закону «Про охорону праці» (ст. 13) міжнародного стандарту ISO 45001

ФІРМА «ВЕЛАМ» (м. Миколаїв):проведенняпроведеннядокументів:внутрішніх аудитів