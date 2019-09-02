Як отримати дозвіл на вибухові роботи

Не звертайтеся до сумнівних посередників. Дехто з них надає послуги з оформлення, підготовки документів з питань охорони праці, не маючи відповідних фахівців. Часто результат такої співпраці – негативний висновок експертизи, змарновані гроші та час.

Вибухові роботи й роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, здійснюють суб’єкти господарювання згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» на підставі дозволу, отриманого відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (де визначено чітку процедуру отримання дозволу), та проєктно-­технічної документації, затвердженої згідно з Порядком затвердження проєктно-технічної документації на ведення підривних робіт, затвердженим наказом Міненерговугілля від 12.06.2014 № 425.

Насамперед роботодавець повинен відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів забезпечити функціонування на підприємстві системи управління охороною праці (СУОП).

Наступний крок – проведення експертизи стану ОП та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. У нашому випадку – виконання вибухових робіт і робіт, пов’язаних з використанням енергії вибуху.

Плату за проведення експертизи стану ОП та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання визначають експертні організації відповідно до Порядку визначення тарифу.

Лише за умови якісного висновку експертизи можна об’єктивно оцінити спроможність підприємства виконувати вибухові роботи з дотриманням вимог НПАОП. На жаль, іноді перепоною цьому стає незадовільний стан документації, що подають на експертизу деякі підприємства. Причина – недостатня кваліфікація фахівців з ОП, які представляють інтереси таких підприємств.

Зазвичай пакет документів відображає стан ОП на підприємстві, що й підтверджує обстеження.

Часто підприємства просять прискорити проведення експертизи, але незадовільний стан документації не дає змоги надати позитивний висновок у бажані строки. На жаль, рівень знань фахівців з ОП або представників підприємств, яких керівники уповноважили вирішувати це питання, часто недостатній, через що вони не можуть оперативно усунути вади, які виявив експерт.

Буває, що на підприємствах немає експлуатаційної документації на обладнання підвищеної небезпеки, що застосовують під час поводження з вибуховими матеріалами. Іноді обладнання закуповують без відповідної експлуатаційної документації (паспортів, інструкцій з експлуатації тощо), що є перепоною для отримання позитивного висновку експертизи.

Олександр Домнічєв, експерт технічний з промислової безпеки відділу гірничої експертизи ДП «Криворізький ЕТЦ»

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №9/2019