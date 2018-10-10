Як оформити відносини між працівником і підприємством

Усе частіше з’являються новини про інспекційні відвідування та перевірки підприємств, установ, організацій з боку представників органів Держпраці та винесення постанов про накладення штрафів за порушення законодавства про працю. Найчастіше – за неоформлення трудових відносин.



Головне управління Держпраці у Харківській області за результатами планової перевірки ТОВ «Альптехпром», яка відбулася у березні 2017 року, винесло постанову про накладення на підприємство штрафу в сумі 384 000 грн.

Цю постанову підприємство оскаржило до суду.

Харківський окружний адміністративний суд 24.04.2017 відмовив підприємству в задоволенні адміністративного позову до ГУ Держпраці у Харківській області про визнання дій протиправними та скасування постанови.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 19.07.2017 постанову суду першої інстанції залишено без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

04.07.2018 Верховний Суд за результатами розгляду касаційної скарги ТОВ «Альптехпром» залишив рішення попередніх судів без змін, а касаційну скаргу – без задоволення.

Щодо неможливості оформлення трудових відносин через цивільно-правовий договір Верховний Суд висловив свою позицію 04.07.2018 під час розгляду касаційної скарги за справою № 820/1432/17. Вважаю, що роботодавці мають знати, що на них чекає, якщо вони й досі намагаються підмінити трудові відносини цивільно-правовими.

Уникнути штрафів підприємство може лише за умови належного оформлення трудових відносин або договорів цивільно-правового характеру в порядку та на умовах, визначених Цивільним кодексом України. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Можливо, ця судова практика допоможе суб’єктам господарювання привести відносини з фізособами у відповідність до вимог, визначених чинним законодавством, і уникнути відповідальності – сплати штрафу.

Зінаїда Купира, власкор

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