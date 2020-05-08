Як медичному працівнику захиститися від COVID-19

Рекомендації щодо захисту медичних працівників, розслідування випадків профзахворювань, які буде опубліковано у журналі № 5\2020 та додатку до нього.

Журнал

Медпрацівник, знай свої права

За яких обставин медичний працівник може відмовитися від виконання своїх обов’язків. Як розслідувати випадки зараження COVID-19.

Анжела Мартинюк, завідувач відділом охорони праці Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

Захист медиків в пріоритеті

Як медичному працівнику захиститися від COVID-19? Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по вибору засобів індивідуального захисту та їх використання пыд час догляду хворих.

Підготував Сергій Чеберячко, д-р техн. наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка»

Про героїв та охорону їхньої праці

Найважливіша роль у подоланні пандемії COVID-19 належить саме медичним працівникам. Сумно, що, зустрівшись один на один з цим невидимим і незрозумілим ворогом людства, вони виявилися майже беззбройними і беззахисними.

Володимир Фесан, головний інспектор з охорони праці Профспілки працівників охорони здоров’я України

У ФАПі ікона, або Дощовики замість захисних костюмів

Тема коронавіруса сьогодні на перших сторінках усіх світових ЗМІ. Ситуація в країнах, регіонах, інфекційних лікарнях… А як «озброєні» для боротьби з пандемією в сільських амбулаторіях і ФАПах? Про це погодилися анонімно розповісти медпрацівники «первинки».

Сергій Колесник, власкор

Пацієнта до лікарні, лікаря – на самоізоляцію

Серед тих, хто першими зустрічає хворих на коронавірус, – працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. В яких умовах вони працюють, наскільки захищені, яких заходів безпеки дотримуються під час пандемії, як оцінює їхню важку і небезпечну працю держава

Олександр Фандєєв, спецкор

Додаток

Зупинимо епідемію коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні

Про непродумані та запізнілі дії влади щодо реагування на загрозу, наслідки ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби, природу COVID-19, а також про ефективний захист і профілактику хвороби.

Анатолій Стовбун, лікар епідеміолог-паразитолог вищої категорії, канд. мед. наук, фахівець з безпеки і гігієни праці

Роз’яснення щодо розслідування випадків ГРВІ (коронавірусної інфекції) у медичних та інших працівників, які пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19

На численні звернення територіальних підрозділів Держпраці щодо надання роз’яснень стосовно процедури проведення розслідування випадків гострої респіраторної вірусної інфекції (коронавірусної інфекції) роз’яснення дала Державна служба України з питань праці.