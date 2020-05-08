Як медичному працівнику захиститися від COVID-19
Рекомендації щодо захисту медичних працівників, розслідування випадків профзахворювань, які буде опубліковано у журналі № 5\2020 та додатку до нього.
Журнал
Медпрацівник, знай свої права
За яких обставин медичний працівник може відмовитися від виконання своїх обов’язків. Як розслідувати випадки зараження COVID-19.
Анжела Мартинюк, завідувач відділом охорони праці Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
Захист медиків в пріоритеті
Як медичному працівнику захиститися від COVID-19? Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по вибору засобів індивідуального захисту та їх використання пыд час догляду хворих.
Підготував Сергій Чеберячко, д-р техн. наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка»
Про героїв та охорону їхньої праці
Найважливіша роль у подоланні пандемії COVID-19 належить саме медичним працівникам. Сумно, що, зустрівшись один на один з цим невидимим і незрозумілим ворогом людства, вони виявилися майже беззбройними і беззахисними.
Володимир Фесан, головний інспектор з охорони праці Профспілки працівників охорони здоров’я України
У ФАПі ікона, або Дощовики замість захисних костюмів
Тема коронавіруса сьогодні на перших сторінках усіх світових ЗМІ. Ситуація в країнах, регіонах, інфекційних лікарнях… А як «озброєні» для боротьби з пандемією в сільських амбулаторіях і ФАПах? Про це погодилися анонімно розповісти медпрацівники «первинки».
Сергій Колесник, власкор
Пацієнта до лікарні, лікаря – на самоізоляцію
Серед тих, хто першими зустрічає хворих на коронавірус, – працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. В яких умовах вони працюють, наскільки захищені, яких заходів безпеки дотримуються під час пандемії, як оцінює їхню важку і небезпечну працю держава
Олександр Фандєєв, спецкор
Додаток
Зупинимо епідемію коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні
Про непродумані та запізнілі дії влади щодо реагування на загрозу, наслідки ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби, природу COVID-19, а також про ефективний захист і профілактику хвороби.
Анатолій Стовбун, лікар епідеміолог-паразитолог вищої категорії, канд. мед. наук, фахівець з безпеки і гігієни праці
Роз’яснення щодо розслідування випадків ГРВІ (коронавірусної інфекції) у медичних та інших працівників, які пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19
На численні звернення територіальних підрозділів Держпраці щодо надання роз’яснень стосовно процедури проведення розслідування випадків гострої респіраторної вірусної інфекції (коронавірусної інфекції) роз’яснення дала Державна служба України з питань праці.