Виробничий стрес: виявляємо та усуваємо

Як часто на роботі люди розчаровуються, стикаючись із незадовільними умовами праці, а також неефективним стилем спілкування керівника з підлеглими, складними психологічними типами колег, браком можливостей для кар’єрного зростання. Усі ці та багато інших чинників є причиною виробничого стресу (work-related stress).

У 2016 р. Всесвітній день охорони праці пройшов під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик». Сучасні стандарти з охорони праці в різних країнах світу, зокрема британський PAS 1010:2011 «Менеджмент ризику. Настанова з менеджменту психологічних ризиків на робочому місці», російський ГОСТ Р 55914-2013, канадський CAN/CSA-Z1003-13/BNG9700-803/2013 National Standard of Canada «Psychological health and safety in the workplace» значну увагу зосереджують саме на проблемі стресу.

Переживання людиною постійного виробничого, або робочого, стресу призводить до перевтоми, неуважності і, як наслідок, – до різноманітних помилок, промахів і упущень на роботі, виробничого травматизму. Розвиток морального складника культури безпеки на виробництві, згідно з британською програмою Hearts and mind («Серця і розум»), розробленою Інститутом енергетики, передбачає ставлення топменеджменту підприємства до співробітників не як до «людського ресурсу», а як до «людського капіталу», який потрібно берегти, розвивати і примножувати.

Як розпізнати виробничий стрес? Для того щоб визначити наявність цієї соціально-психологічної небезпеки на підприємстві, важливо проаналізувати наявність стресорів – чинників, які найчастіше призводять до переживання стресу. Загалом їх можна поділити на три групи: фізичні, організаційні та власне психологічні.

– 28% усіх працівників у країнах ЄС переживають виробничий стрес. (за даними Європейського агентства безпеки і здоров’я на роботі (EU OSHA).

– 40 млн осіб у всьому світі відчувають стрес.

– 50–60% – втрати робочого часу (і значні фінансові витрати підприємств) – наслідок стресу на робочому місці (згідно з доповіддю МОП «Стрес на робочому місці: колективний виклик»).

Ольга Гріньова, д-р психол. наук,

доцент факультету психології НПУ ім. М. П. Драгоманова

