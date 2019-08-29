Використовуйте свій «багатократний» шанс

До Саксаганського районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області з позовом до ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (далі – КЗРК) про стягнення моральної шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я звернулася колишня працівниця М. Позовні вимоги передбачали стягнення з КЗРК на її користь 170 тис. грн у порядку відшкодування моральної шкоди без утримання податку з доходу фізичних осіб та інших обов’язкових платежів.

Починаючи з 09.12.1965 р. і до виходу на пенсію у 2008 р. М. працювала лампівницею, нарядницею акумуляторних ламп, контролером ВТК у РУ ім. К. Лібкнехта тресту «Ленруда» на шахтах імені 50-річчя газети «Правда», «Комсомольська» та «Родіна», правонаступником яких є КЗРК. 11.03.2008 р. М. було звільнено за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до ст. 38 КЗпП.

У 2007 р. на основі обстеження, проведених Науково-дослідним інститутом промислової медицини, М. установили діагноз професійного захворювання – хронічне обструктивне захворювання легень І–ІІ стадії (пиловий бронхіт, емфізема легень). Комісія в складі представників КЗРК (відповідача), Фонду соціального страхування, лікувального закладу провела розслідування та склала акт № 07 розслідування причин виникнення профзахворювання від 03.05.2007 р. (далі – Акт).

Того ж року працівниці М. первинно було встановлено 35% втрати професійної працездатності внаслідок профзахворювання та визнано її інвалідом ІІІ групи.

Обставини, що спричинили профзахворювання, вказано в п. 16 Акта: «на робочому місці були випадки порушення нормативного провітрювання, у зв’язку із чим запиленість повітря робочої зони перевищувала гранично допустимі норми».

Відповідно до п. 19 Акта адміністрація шахт допустила порушення законодавства про охорону праці, зокрема вимоги ст. 153 КЗпП.

Уже сам факт установлення інвалідності був ударом для М. А далі почалося погіршення: у 2008 р. М. було встановлено 50% втрати професійної працездатності, а згодом – 70%. Замість ІІІ їй дали ІІ групу інвалідності. За словами М., низька ефективність лікування, постійна потреба у вживанні ліків, незручності й додаткові зусилля для організації свого життя постійно спричиняли їй моральні та фізичні страждання.

Відповідно до висновків лікарів МСЕК М. було рекомендовано медичне й санаторно-курортне лікування й оздоровлення в профілакторіях. З огляду на це М. указала, що компенсація в розмірі 170 тис. грн, стягнута з КЗРК, дасть змогу пройти належний курс лікування, що поліпшить її здоров’я і моральний стан.

Описаний випадок цікавий тим, що М.звернулася з вимогою про відшкодування моральної шкоди до кількох інших підприємств, на яких вона раніше працювала за трудовим договором.

Михайло Голядинець, юрист

Повний текст статті читайте в паперовій версії журналу № 9/2019