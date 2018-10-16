ВІКНО У БЕЗПЕКУ

На VI Міжнародній науково-практичній конференції «Охорона праці – 2018» Олексій Носов, керівник департаменту охорони праці АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», презентував концепцію стійкого зниження травматизму на виробництві через зміну культури працівників, засновану на теорії розбитих вікон.

Переважно саме людина – основний винуватець нещасних випадків. Отже, щоб домогтися зниження травматизму, потрібно постійно, цілеспрямовано працювати з людьми: проводити навчання, формувати культуру безпеки.

Коли намагаєшся навчити працівників норм та правил безпеки за допомогою нудних і нецікавих традиційних методів, під час занять вони занурюються в мобільники або просто засинають. Результат – даремно витрачені час і ресурси. У компанії «Дніпровські електромережі» дійшли висновку, що змінити культуру охорони праці працівників неможливо без урахування їхньої психології, особливостей сприйняття. І почали шукати інші способи викладення потрібної для формування стійких звичок і навичок безпечної праці інформації.

Прекрасно засвоюються і запам’ятовуються знання, «упаковані» у змістовні картинки та ілюстровані яскравими прикладами. Головне – правильно застосувати їх щодо сфери охорони праці. Вирішили, що таким виразним образом, який можна легко прив’язати до питань безпеки на виробництві, може стати теорія розбитих вікон.

Теорія розбитих вікон Згідно з теорією розбитих вікон, якщо в будівлі одне скло розбите і його вчасно не замінити, з часом у цій будівлі не буде жодного цілого вікна і вона перетвориться на руїни. Відповідно до цієї кримінологічної теорії, якщо вчасно не запобігти вчиненню дрібних правопорушень (дрібні правопорушення – так звані вікна), то це спровокує лавину злочинності.

Ця теорія цілком застосовна до охорони праці на виробництві, де розбиті вікна – це безлад і дрібні порушення з боку працівників. Це можуть бути поодинокі випадки, коли хтось не використав ЗІЗ під час проведення небезпечних робіт, не виконав вимогу інструкції і йому це зійшло з рук. Якщо його приклад, виходячи з логіки «Раз йому можна, то чому мені не можна?», наслідують другий, третій працівник, то поступово такі дрібні порушення стають стійкими навичками небезпечного виконання робіт.

Схема така:

незначне порушення, допущене одним працівником

повторення його іншими

загальне зниження дисципліни

серйозне порушення

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК.

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