Виходимо в лідери разом
Журнал «Охорона праці» визначив переможців рейтингу «Лідер у сфері управління ризиками» за результатами роботи у 2019 році.
ЛІДЕРАМИ СТАЛИ:
У номінації «Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками»
- «Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Добропільська центральна збагачувальна фабрика» (Ігор Савостьянов – начальник відділу охорони праці і промислової безпеки
- Приватне акціонерне товариство «Донецьксталь – металургійний завод» (Іван Дєдіч – начальник відділу з управління ризиками промислової безпеки Дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології)
- Відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електростанція» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Андрій Маляренко – начальник служби охорони праці)
У номінації «Кращий фахівець з упровадження системи управління ризиками на підприємстві»
- Дмитро Гринь – начальник управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Харківській області
- Андрій Мусійовський – головний спеціаліст відділу використання ресурсів Державного агентства лісових ресурсів України
- Сергій Чеботарьов – директор промислової безпеки та охорони праці Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»
- Дмитро Григоренко – дипломований у Великобританії експерт з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат NEBOSH IGC), сертифікований тренер СІЕН (Великобританія) з управлінням професійними ризиками
Мета конкурсу – популяризація впровадження ризикоорієнтованого підходу в СУОП підприємств як головного інструмента запобігання виробничому травматизму та профзахворюваності.
Традиційно переможців рейтингу нагороджують під час щорічної міжнародної конференції з охорони праці, яку журнал проводить у травні. Нині через пандемію COVID-19 ми вимушені відійти від цієї традиції. Але нагородження переможців не скасовується!
Про те, коли і як це відбуватиметься, ми повідомимо на сайті журналу і нашій сторінці у фейсбуці.