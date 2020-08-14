Виходимо в лідери разом

Журнал «Охорона праці» визначив переможців рейтингу «Лідер у сфері управління ризиками» за результатами роботи у 2019 році.

ЛІДЕРАМИ СТАЛИ:

У номінації «Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками»

«Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Добропільська центральна збагачувальна фабрика » (Ігор Савостьянов – начальник відділу охорони праці і промислової безпеки

» (Ігор Савостьянов – начальник відділу охорони праці і промислової безпеки Приватне акціонерне товариство « Донецьксталь – металургійний завод » (Іван Дєдіч – начальник відділу з управління ризиками промислової безпеки Дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології)

» (Іван Дєдіч – начальник відділу з управління ризиками промислової безпеки Дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології) Відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електростанція» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Андрій Маляренко – начальник служби охорони праці)

У номінації «Кращий фахівець з упровадження системи управління ризиками на підприємстві»

Дмитро Гринь – начальник управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Харківській області

– начальник управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Харківській області Андрій Мусійовський – головний спеціаліст відділу використання ресурсів Державного агентства лісових ресурсів України

– головний спеціаліст відділу використання ресурсів Державного агентства лісових ресурсів України Сергій Чеботарьов – директор промислової безпеки та охорони праці Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

– директор промислової безпеки та охорони праці Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Григоренко – дипломований у Великобританії експерт з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат NEBOSH IGC), сертифікований тренер СІЕН (Великобританія) з управлінням професійними ризиками

Мета конкурсу – популяризація впровадження ризикоорієнтованого підходу в СУОП підприємств як головного інструмента запобігання виробничому травматизму та профзахворюваності.

Традиційно переможців рейтингу нагороджують під час щорічної міжнародної конференції з охорони праці, яку журнал проводить у травні. Нині через пандемію COVID-19 ми вимушені відійти від цієї традиції. Але нагородження переможців не скасовується!

Про те, коли і як це відбуватиметься, ми повідомимо на сайті журналу і нашій сторінці у фейсбуці.