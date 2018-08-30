ВІД ЗЛОЧИНУ ДО ПОКАРАННЯ

Хто може бути притягнений до кримінальної відповідальності

за порушення законодавства про охорону праці.

Статтею 44 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що працівники, винні в порушенні законодавства про охорону праці, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну чи матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Перелік злочинів проти безпеки виробництва визначає розділ Х Кримінального кодексу України (далі – КК), зокрема:

– ст. 271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці»;

– ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»;

– ст. 273 «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах»;

– ст. 274 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки»;

– ст. 275 «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд».

Зважаючи на узагальнення судової практики, найбільша кількість справ стосується порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (ст. 272 КК). Водночас на розгляд судів не надійшло жодної справи про порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК).

Пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень дав такі результати: за запитом «охорона праці» – 7422 вироки, «ст. 271 КК» – 842, «ст. 272 КК» – 1206, «ст. 273 КК» – 223, «ст. 274 КК» – 0 вироків.

Розглянемо детально статті 271 і 272, які найчастіше зустрічаються в судовій практиці…

Майже в 50% випадків суди звільняють обвинувачених від відбування покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК (умовне засудження). Також поширена практика призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

16 червня 2016 року Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області у справі № 274/3579/16-к, розглянувши кримінальне провадження за обвинуваченням головного механіка ТОВ «Бердичівський хлібозавод» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України, визнав його винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді виправних робіт на строк 6 (шість) місяців за місцем роботи з відрахуванням із суми заробітку в дохід держави 15 відсотків, без позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень.

Головний механік ТОВ «Бердичівський хлібозавод» є службовою особою. Під час виконнання організаційно-розпорядчих функцій він порушив вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки за таких обставин…

Зінаїда Купира, власкор