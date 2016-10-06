V Міжнародна науково-практична конференція

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ !

У травні 2017 року відбудеться ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція

«УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ»

Конференцію проводить журнал «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці, Міжнародної організації праці,Федерації професійних спілок України та ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».

Цілі та завдання заходу:

• визначення тенденцій змін у законодавстві стосовно запровадження ризикоорієтованих підходів, пов’язаних з імплементацією директив Європейського Союзу;

• аналіз змін у законодавчому полі України щодо атестації робочих місць. Розгляд взаємозв’язків між процесами атестації робочих місць та оцінкою ризиків на робочих місцях;

• обговорення сучасного досвіду управління ризиками на робочих місцях підприємств, що вийшли на європейський ринок.



РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:

ДП «Редакція журналу «Охорона праці»

Україна, 02100, Київ-100, вул. Попудренка, 10/1

Тел./факс: (044) 559-19-51, 558-74-27

E-mail: mail@ohoronapraci.kiev.ua

