V Міжнародна науково-практична конференція

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ !
У травні 2017 року відбудеться ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція
«УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ»
Конференцію проводить журнал «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці, Міжнародної організації праці,Федерації професійних спілок України та ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».

Цілі та завдання заходу:

 визначення тенденцій змін у законодавстві стосовно запровадження  ризикоорієтованих підходів, пов’язаних з імплементацією директив  Європейського Союзу;
 аналіз змін у законодавчому полі України  щодо атестації робочих місць.  Розгляд взаємозв’язків між процесами атестації робочих місць  та оцінкою ризиків на робочих місцях;
 обговорення сучасного досвіду управління ризиками на робочих місцях  підприємств, що вийшли на європейський ринок.

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РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:
ДП «Редакція журналу «Охорона праці»
Україна, 02100, Київ-100, вул. Попудренка, 10/1
Тел./факс: (044) 559-19-51, 558-74-27
E-mail: mail@ohoronapraci.kiev.ua

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