У свої 100 років МОП спрямовує погляд у майбутнє!

Міжнародній організації праці виповнюється 100 років. Цікаві факти про її створення та становлення, співпрацю з Україною в період до і після набуття незалежності, вплив проектів МОП на життя українців, перспективи подальшого співробітництва з Україною журналу «Охорона праці» розповів Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук.

Міжнародна організація праці з’явилася в епоху потрясінь, стрімких соціальних і технічних змін. МОП створювали, коли весь світ перебудовувався і відновлювався від повоєнної розрухи згідно з переконанням, що міцний мир неможливий без соціальної справедливості.

Рушійними силами створення МОП стали безпекові, гуманітарні, політичні та економічні міркування. Засновники МОП визнали важливість соціальної справедливості в забезпеченні миру на тлі експлуатації робітників того часу в індустріалізованих країнах. Також зростало розуміння світової економічної взаємозалежності та потреби співпраці для отримання схожості умов праці в країнах, що конкурують за ринки.

З 1954 року Україна ратифікувала 71 конвенцію МОП.

За часів незалежності представників України двічі обирали до складу Адміністративної ради – на період 1996–1999 рр. та 1999–2002 рр. Реалізовано понад 30 проектів і програм МОП. На сьогодні Програма гідної праці в Україні охоплює 7 проектів і програм на загальну суму близько 10 млн дол. США.

Упродовж своєї діяльності МОП ухвалила 189 конвенцій і 205 рекомендацій. Щороку МОП витрачає близько 130 млн дол. США для запровадження у країнах-членах окремих проектів технічної допомоги. На сьогодні МОП здійснює понад 1000 програм технічного співробітництва в понад 80 країнах світу. Членами МОП є 187 держав.

МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, що встановлюють мінімальні стандарти основних трудових прав. Статут організації базується на двох основних принципах – універсальності (вступ до МОП будь-якої держави, яка погоджується виконувати зобов’язання відповідно до Статуту) і тристороннього представництва (роботодавці та працівники мають однакове з представниками уряду право голосу).

Діяльність МОП зосереджено на таких темах, як викоренення дитячої та примусової праці, гідна праця для жінок і чоловіків, економічний і соціальний розвиток, ліквідація безробіття, рівність та усунення дискримінації, ВІЛ/СНІД у сфері праці, законодавство у сфері праці, трудова міграція, соціальний захист, працевлаштування молоді, безпека на робочих місцях.

Повний текст статті читайту у паперовій версії журналу №5/2019.