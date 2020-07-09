У Львові нагородили переможницю Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ – 2020»

Усіх дітей журнал відзначив з нагоди Дня охорони праці в Україні спеціальними дипломами. А переможців фіналу нагороджують медалями, дипломами та цінними подарунками від організаторів конкурсу.

На Львівщині начальник обласного ГУ Держпраці Ольга Вільхова привітала Христину Костюк, робота якої «Стоп коронавірус» посіла ІІІ місце у групі конкурсантів віком від 11 до 14 років. Пані Ольга вручила дівчині грамоту та подарунок і подякувала батькам та вчителям Христини за увагу до питань безпеки праці й неоціненний внесок у виховання соціально свідомої молоді.

Христина навчається у Ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса, відвідує художній гурток у Дитячому центрі творчості «Веселка».

Заохотив до участі у конкурсі юну художницю батько. Але тему вона обрала сама: «Я розпочала працювати над роботою, коли коронавірус активно розвивався в Китаї. У такий спосіб мені хотілося привернути увагу наших громадян до цієї проблеми, відзначити важку працю лікарів та закликати людей дбати про своє здоров’я», – пояснила Христина. Їй допомагала працювати над малюнком художній керівник Надія Михайлівна Куземко.

До слова, Христина Костюк не вперше взяла участь у конкурсі «Охорона праці очима дітей». Два роки тому вона була переможницею у першій віковій групі І відбіркового туру конкурсу на Львівщині.