Ціна життя українця

Ризиків травмування під час підіймання вантажів можна уникнути, замінивши вантажозахоплювальні пристрої.

За результатами «Глобального дослідження з оцінки вартості життя та сукупних збитків від дорожньо-транспортних пригод» вартість життя українця становить $400 378 (10 490 840 грн), а загальний економічний збиток від ДТП за цим підходом – $2 млрд 74 (або 45 млрд 227 грн, що становить 2,5% ВВП).

Страхування від нещасних випадків на транспорті може бути добровільним або обов’язковим.

Особисте страхування водіїв автотранспортних засобів від нещасних випадків на транспорті передбачено п. 6 ст. 7 Закону України «Про страхування».

У ролі страхувальників тут виступають суб’єкти господарювання, тобто власники або орендарі транспорту, які використовують його у своїй господарській діяльності. Постає запитання, чи всіх власників транспортних засобів стосується ця вимога?

Порядок та умови обов’язкового особистого страхування водіїв автотранспортних засобів від нещасних випадків на транспорті врегульовані Положенням про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженим постановою КМУ № 959 від 14.08.1996 (далі – Положення).

Обов’язковому особистому страхуванню на транспорті підлягають працівники транспортних підприємств незалежно від форм власності і видів діяльності, безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях.

До підприємств транспорту належать підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, надають інші транспортні послуги, у яких такі види діяльності прямо передбачені статутом.

Якщо суб’єкт господарювання, який має автотранспортні засоби, не належить до категорії транспортних підприємств за статутом, особисте страхування від нещасних випадків на транспорті його водіїв автотранспортних засобів буде лише добровільним.

Документи, які слід подати страховику для виплати страхової суми застрахованій особі (членам її сім’ї чи спадкоємцям):

1. Заява застрахованої особи (членів її сім’ї або спадкоємців) про виплату страхової суми;

2. Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1;

3. Листок непрацездатності або довідка спеціалізованої установи про встановлення інвалідності;

4. Свідоцтво про смерть та документ про право на спадщину для спадкоємців (у випадку смерті застрахованої особи);

5. Страховий поліс чи документ, що його замінює.

Любов Машевська, юрист