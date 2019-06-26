Три захопливі дні

Якщо Ви хоч раз брали участь у щорічній конференції, яку організовує журнал «Охорона праці», ця стаття – чудова нагода знову зануритися в її атмосферу. Якщо не бували на наших конференціях – прочитавши статтю, неодмінно відчуєте масштабність цього заходу і захочете приєднатися до нас вже наступного року.

Під час конференції ми проводимо анкетування, щоб дізнатися, чого очікують і що прагнуть отримати учасники конференції. Ось найхарактерніші відповіді з анкет:

– практичних рекомендацій щодо ідентифікації та оцінки ризиків на робочих місцях;

– інформації про найкращі практики підприємств;

– допомоги в налагодженні контактів з колегами та службами з різних питань;

– інформації про досвід впровадження в Україні міжнародних практик з ОП;

– алгоритму дій;

– рекомендацій, як мотивувати керівника підприємства до лідерства у впровадженні ризикоорієнтованої СУОП;

– порівняння нових прийнятих НПАОП з попередніми;

– інформації про зміни після впровадження ризикоорієнтованих підходів;

– рекомендацій, як упровадити реєстр ризиків та досягти його розуміння серед усіх працівників, задіяних у технологічному процесі;

– рекомендацій щодо проведення аудиту з ОП;

– рекомендацій щодо одержання дозволу від Держпраці. Є й багато інших, іноді вузькогалузевих запитів.

Людмила Солодчук, заступник головного редактора,

Зінаїда Купира, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №7/2019.