Три захопливі дні
Якщо Ви хоч раз брали участь у щорічній конференції, яку організовує журнал «Охорона праці», ця стаття – чудова нагода знову зануритися в її атмосферу. Якщо не бували на наших конференціях – прочитавши статтю, неодмінно відчуєте масштабність цього заходу і захочете приєднатися до нас вже наступного року.
Під час конференції ми проводимо анкетування, щоб дізнатися, чого очікують і що прагнуть отримати учасники конференції. Ось найхарактерніші відповіді з анкет:
– практичних рекомендацій щодо ідентифікації та оцінки ризиків на робочих місцях;
– інформації про найкращі практики підприємств;
– допомоги в налагодженні контактів з колегами та службами з різних питань;
– інформації про досвід впровадження в Україні міжнародних практик з ОП;
– алгоритму дій;
– рекомендацій, як мотивувати керівника підприємства до лідерства у впровадженні ризикоорієнтованої СУОП;
– порівняння нових прийнятих НПАОП з попередніми;
– інформації про зміни після впровадження ризикоорієнтованих підходів;
– рекомендацій, як упровадити реєстр ризиків та досягти його розуміння серед усіх працівників, задіяних у технологічному процесі;
– рекомендацій щодо проведення аудиту з ОП;
– рекомендацій щодо одержання дозволу від Держпраці. Є й багато інших, іноді вузькогалузевих запитів.
Людмила Солодчук, заступник головного редактора,
Зінаїда Купира, власкор