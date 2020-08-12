Типове положення, що регламентує проведення навчання та перевірку знань з охорони праці в Україні

Шановні читачі!

Із запитаннями, що стосуються навчання з охорони праці, журнал звернувся до фахівців з ОП, які мали досвід роботи або підвищували свої компетенції в професійних європейських інституціях. Як організовано навчання з охорони праці в країнах Європи? Чи діють там нормативні акти, що деталізують до дрібниць, кого і де навчати законодавчих норм з ОП або правил безпечного виконання робіт? Як перевіряють якість знань?

У відповідь почули: в ЄС діють інші системи навчання, не зарегульовані державою. Типове положення, що регламентує проведення навчання та перевірку знань з охорони праці в Україні – це такий собі пострадянський рудимент, який морально вже давно віджив і до того ж містить суперечності щодо практичного застосування.

Чи потрібен такий документ підприємствам? Закон України «Про охорону праці» (далі – Закон) прямою нормою делегує роботодавцям і відповідальність, і зобов’язання навчити працівників правил безпечного виконання робіт. Де і як навчати, як перевіряти якість набутих знань – має бути компетенцією роботодавця. Держава не повинна втручатися, вимагаючи, щоб керівники підприємств навчалися тільки в конкретному навчальному центрі або щоб у слухачів приймали іспити тільки інспектори праці. Це вже несучасно і неринково.

Чи потрібен цей документ наглядовому органу? Вітчизняна Держпраці занадто перевантажена прямим державним функціоналом. Інспектори праці тепер універсальні, вивчають та охоплюють наглядом стосунки у трьох сферах: трудове законодавство, безпека та гігієна праці. Чи є в них час здійснювати перевірку знань цілої армії керівників і працівників? І чи готові вони взяти на себе відповідальність за неякісне навчання, якщо з навченим працівником стався нещасний випадок? Крім того, у самій процедурі складання іспитів очевидно є корупційні ризики…

Чи потрібен цей документ закладам, які проводять навчання з ОП? Найбільша користь від Типового положення в тому, що воно зобов’язує роботодавців його виконувати, тобто навчати персонал. Незважаючи на те, що це дублювання норми Закону, воно не зайве – з огляду на невисокий рівень законослухняності бізнесу. Насправді ж установлений порядок формування комісій з перевірки знань – це постійний «головний біль», який супроводжує діяльність навчальних центрів. Менший він чи більший, залежить від уміння керівників таких центрів домовитися з наглядовим органом. Але це завжди проблемне питання.

Разом подумаймо, що доцільно закріпити на законодавчому рівні. Можливо, періодичність навчання або обсяг знань з ОП, який потрібен тому чи іншому фахівцю. Держава може надавати навчальним центрам методичну допомогу: рекомендувати програми чи екзаменаційні запитання або ж забезпечувати контроль якості навчального процесу. Хоча це можуть робити й саморегулівні організації, що створюються учасниками ринку.

Тож чи потрібно нам і надалі вдосконалювати Типове положення? Чи все ж таки доцільно відмовитися від нього, надавши роботодавцям більше свободи і водночас установивши відповідальність, від якої буде складно ухилятися? В експертному середовищі переконані: це станеться, але ще не скоро. На жаль, в Україні, попри революційні настрої громадян, зміни відбуваються дуже повільно – і в державному реформуванні, і в суспільному устрої, і в наших головах.

Дмитро Матвійчук, головний редактор