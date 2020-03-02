«Тихо, ша!» – шукаємо винного в нещасному випадку

Підсобний робітник, що працював за цивільною угодою, загинув на будмайданчику. За висновком комісії – через власну необережність та недотримання правил безпеки. Насправді ж – на нього впав неправильно встановлений кран.

Чому нещасний випадок не пов’язали з виробництвом і сім’я потерпілого не отримала виплати? Адже вина потерпілого тільки в тому, що він, як то кажуть, опинився не в тому місці і не в той час.

13 січня 2019 р. поряд з будівлею Одеської міськради громадські організації – «Національний корпус», «Зелений листок», «Демократичний альянс» та інші провели акцію протесту під гаслом «Дельфінарій на кістках». Учасники акції висипали на асфальт купу кісток тварин, чим показали, що будівництво в Одесі здійснюється на кістках людей.

Приводом для проведення акції став нещасний випадок (далі – НВ) зі смертельним наслідком на будівництві висотної будівлі на одеському пляжі Ланжерон біля дельфінарію «Немо», який стався 12 січня 2019 р.

НВ викликав великий резонанс. Подію обговорювали у всіх ЗМІ міста та області. По місцевому телебаченню виступали працівники міськради, Держпраці, ДАБІ. Об’єкт, де стався НВ, будують у зеленій зоні, майже на березі Чорного моря. Тому акції протесту проти його будівництва відбувалися не один раз. Проте, як запевняють протестувальники, серед замовників будівництва є впливові бізнесмени, які мають велику підтримку в місцевих органах влади. Це дає їм змогу здійснювати господарську діяльність із значними порушеннями вимог законодавчих і нормативно-правових актів. Але про це, як кажуть в Одесі, – «ша».

Діставати таку «проблемну» офіційну інформацію від різних джерел, зокрема державних органів, завжди не просто. І тільки діставши її різними шляхами, розумієш, чому нею не бажали ділитись.

Що вдалося з’ясувати

Потерпілий – підсобний робітник віком 32 роки. Отримав смертельну травму внаслідок падіння автомобільного крана на базі автомобіля МАЗ-630303.

Під час встановлення вантажопідіймального крана припустилися таких порушень:

– площадка, на якій встановили кран, мала нахил від 10 до 12° і не відповідала вимогам п. 2 розділу «Вказівки з техніки безпеки під час виконання навантажуваль-розвантажувальних робіт Проєкту виконання робіт». Тобто не була підготовлена, не мала твердого покриття, а її нахил перевищував 5°;

– кран у робочому стані встановлено поруч з котлованом неправильної форми глибиною 4 м, стіни якого виконано переважно під прямим кутом;

– ґрунт під краном був глинистий, з ознаками недавнього обвалу.

Крім того, проєкт виконання робіт (далі – ПВР) з реконструкції реабілітаційно-оздоровчого центру дельфінотерапії (така офіційна назва об’єкта будівництва) передбачає використання баштового крана SIMMA GT183B2, який, до речі, стояв поряд, на монолітній залізобетонній плиті 8 х 8 м будмайданчика. Але заступник директора однієї з підрядних організацій, яка виконувала деякі роботи за договором з генеральним підрядником, у вихідний день організував роботи з прибирання сміття на будмайданчику. Водночас він залучив інший автокран, що не було передбачено ПВР.

Під час переміщення контейнера в котловані кран почав сповзати, перекинувся і впав. Двоє різноробів, які перебували під стрілою крана, стали тікати з небезпечної зони, але через захаращеність котлована один з робітників упав і отримав краєм стріли смертельний удар по спині.

Це сталося близько 15.00. Зі слів громадських активістів і журналістів, які, почувши про НВ, зібралися о 21.00 біля будівельного майданчика, тіло загиблого ще лежало під стрілою. До нього не підпускали нікого, зокрема й родичів. Бездіяльність спровокувало масове обурення і переросло в сутички з охоронною фірмою, представники якої навіть зробили попереджувальні постріли в повітря. Тільки о 23.10 тіло загиблого працівника забрали з місця трагедії та відвезли до моргу.

Інформація про законність будівництва об’єкта, на якому стався НВ, на той час була доволі суперечливою. Одні джерела повідомляли, що дозвіл на будівництво видала Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) України. Але потім ДАБІ в Одеській області цей дозвіл скасувала і навіть наклала штраф на забудовника у розмірі 1,5 млн грн за незаконне будівництво. З інших джерел стало відомо, що апеляційний суд анулював цю заборону. Також є інформація про арешт майна забудовника, який наклала прокуратура Одеської області, та оскарження цього арешту в судовому порядку.

Комісії зі спеціального розслідування цього НВ, створеній ГУ Держпраці в Одеській області, замовник будівництва надав усі наявні документи, зокрема цивільно-правовий договір від 01.10.2018, який було укладено із загиблим працівником. Згідно із цим договором потерпілий повинен був самостійно вживати потрібних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у цьому переліку не було.

Розглянувши відповідні матеріали та пояснення, комісія визнала основною причиною НВ особисту необережність потерпілого.

Висновок комісії – НВ з підсобним працівником не пов’язаний з виробництвом і не підпадає під дію Порядку проведення розслідування та ведення обліку НВ, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232.

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у журналі №3/2020

Яких помилок припустилася комісія під час розслідування цього нещасного випадку та які його справжні причини?

Читайте аналіз Миколи Федоренка в додатку до журналу №3/2020.