Статті “Готуємось до Всесвітнього дня охорони праці”

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ГОТУЄМОСЬ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Прості рекомендації, що викладені в цій статті, допоможуть вам організувати і провести на підприємстві чудове свято до Всесвітнього дня охорони праці, підняти всім настрій і надихнути на безпечну працю! Читайте в №1 журналу "Охорона праці".



АУДИТ ВАМ НА ДОПОМОГУ!

Аудит охорони праці – це вимога: Закону «Про охорону праці» (ст. 13) міжнародного стандарту ISO 45001

ФІРМА «ВЕЛАМ» (м. Миколаїв):проведенняпроведеннядокументів:внутрішніх аудитів