Що таке газополум’яні роботи? Які види робіт до них належать?
Загальні вимоги безпеки під час проведення газополум’яного оброблення металів визначає чинний в Україні ГОСТ 12.3.036-84 «ССБП. Газополум’яне оброблення металів. Вимоги безпеки».
Згідно з цим документом до газополум’яного оброблення металів належать такі види робіт:
- газове зварювання
- газове різання
- газополум’яневе наплавлення
- газополум’яневе поверхневе загартування, зачищення і нагрівання
- газополум’яневі (полум’яневе та детонаційне) напилення покрить.
Тобто до газополум’яневих робіт належать роботи з теплового оброблення матеріалів полум’ям горючих газів за допомогою спеціальних газових пальників.
Термін «газополум’яні роботи» входять до більш загального поняття «вогневі роботи».
До вогневих робіт належать:
(згідно з п. 1 НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»)
- електрозварювальні
- газополум’яні
- наплавочні
- паяльні роботи
До вогневих робіт належать виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загорання матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різка), бензогазорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів, розігрів бітумів, смол і т. ін.).
(п. 1.5 НПАОП 00.0-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»)