Що таке газополум’яні роботи? Які види робіт до них належать?

Загальні вимоги безпеки під час проведення газополум’яного оброблення металів визначає чинний в Україні ГОСТ 12.3.036-84 «ССБП. Газополум’яне оброблення металів. Вимоги безпеки».

Згідно з цим документом до газополум’яного оброблення металів належать такі види робіт:

газове зварювання

газове різання

газополум’яневе наплавлення

газополум’яневе поверхневе загартування, зачищення і нагрівання

газополум’яневі (полум’яневе та детонаційне) напилення покрить.

Тобто до газополум’яневих робіт належать роботи з теплового оброблення матеріалів полум’ям горючих газів за допомогою спеціальних газових пальників.

Термін «газополум’яні роботи» входять до більш загального поняття «вогневі роботи».

До вогневих робіт належать:

(згідно з п. 1 НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»)

електрозварювальні

газополум’яні

наплавочні

паяльні роботи

До вогневих робіт належать виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загорання матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різка), бензогазорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів, розігрів бітумів, смол і т. ін.).

(п. 1.5 НПАОП 00.0-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»)