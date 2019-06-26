Що потрібно знати про угоду з ГРМ?

З червня цього року власники внутрішньобудинкових систем газопостачання зобов’язані забезпечити їх технічне обслуговування. Для цього потрібно укласти договір зі спеціалізованими організаціями. Відтепер саме власники відповідатимуть за безпечний стан газових мереж, які виділено їм для користування актом розмежування.

На підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (чинний з 1.05.2019), наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10.05.2018 р., наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 190 від 27.07.2018 р., Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 послуга з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання стала ринковою.

В Україні триває реформа газового ринку, яка виводить все більше послуг на вільний ринок. Це дає право споживачу обирати для себе найоптимальнішого надавача послуг – від постачальника газу до фахівця з ремонту газового обладнання.

У травні 2018 року Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, затверджене наказом Державної холдингової компанії «Укргаз» від 30.07.1997 № 35 втратило чинність. Саме на підставі цього положення обов’язок щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж та газових приладів покладався на газорозподільні компанії.Н

Після набрання чинності закону «Про житлово-комунальні послуги» набирають чинності положення щодо забезпечення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем власники газових мереж (балансоутримувачі, управителі, побутові споживачі та співвласники/особи, уповноважені на це співвласниками) внутрішньобудинкових систем газопостачання мають забезпечувати належну експлуатацію цих мереж та їх складових частин, зокрема технічне обслуговування.

У Правилах безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015 (НПАОП 0.00-1.76-15), визначено, що відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами покладається на їх власників. Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен забезпечити утримання систем газопостачання у справному стані відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Тетяна Касьяненко, начальник відділу гірничого нагляду ГУ Держпраці у Харківській області

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №7/2019.