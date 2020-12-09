ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Оглядаємо з порогу Нового року рік, що минає: хтось із розгубленістю, хтось із розчаруванням та втраченими сподіваннями, хтось із тривогою за майбутнє. Дехто самонадіяно повірив у конспірологічні задуми глобалістів щодо епідемії коронавірусу. І нехтує елементарними заходами безпеки, забуваючи, що така поведінка може завдати шкоди людям, які їх оточують. Наймудріші шукають шляхи подолання кризових явищ, які позначилися різною мірою на житті кожної людини, сім’ї, трудового колективу. Щодо фармацевтичної галузі – упевнено можна сказати, що вона «піднялася» та «в шоколаді», отримавши під час пандемії колосальні можливості.

Колектив редакції разом із вами, шановні читачі, реагував на виклики часу й оперативно ділився цікавою та корисною інформацією у сфері безпеки на виробництві, на робочому місці. Ми змогли організувати дистанційну роботу редакції журналу так само ефективно, як і в офісі. Водночас зберегли почуття колективу та відповідальності за свій обсяг завдань.

Безумовно, ніщо не замінить живого людського спілкування. Однак нові умови, продиктовані пандемією COVID-19, внесли свої корективи у звичний для всіх спосіб організації праці та в особисте життя. Ми замінили онлайн-спілкуванням наші традиційні семінари та конференції з охорони праці. Сучасні онлайн-платформи – це ефективні та зручні інструменти комунікацій для вже досить широкої аудиторії.

Модернізуємо й журнал. Читачі оцінять нові продукти – електронну версію журналу на оновленому веб-сайті та онлайн-портал Кабінет охорони праці з початковим масивом потрібної та корисної для фахівців з ОП інформації. У планах – системно наповнювати та актуалізувати цю інформаційну базу. А також установити прямий контакт з кожним із вас, щоб оперативно задовольняти запити щодо фахових консультацій, надавати консалтингові та інформаційні послуги. Запрошуємо вас долучитися до користування новинками, щоб тримати руку на пульсі змін. А найактивнішим фахівцям пропонуємо ділитися через журнал своїм досвідом із колегами, які шукають порад і консультацій.

Зміни, що відбуваються у сфері охорони праці в Україні, – стрімкі й невідворотні. Прийдешній рік проходитиме під знаменом законодавчої революції. Проєкт закону «Про безпеку та здоров’я на роботі», який стане базовим нормативним актом у сфері охорони праці, нині активно доопрацьовують заінтересовані сторони. Паралельно триває робота над методичними матеріалами щодо впровадження ризикоорієнтованої системи управління охороною праці на рівні держави та підприємств.

Журнал «Охорона праці» перебуває у вирі цих подій. Дякуємо вам, що були з журналом у році, який минає, оберігали життя та здоров’я колег. Залишайтеся з нами в новому 2021 році. Ми бажаємо, щоб цей рік приніс усім нам нові знання, нові успіхи та багато позитивних змін.

З НОВИМ РОКОМ!

Дмитро Матвійчук, головний редактор