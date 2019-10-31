РОЗВІЮЄМО МІФИ ПРО ОЦІНКУ РИЗИКІВ

Якщо ви щиро вважаєте, що в Україні у сфері охорони праці все добре, пропоную не читати далі цю статтю. Ті, хто думають інакше й небайдужі до доль співвітчизників, у цій статті отримають відповідь на запитання: як зробити робочі місця українців по-справжньому безпечними?

У Європейському співтоваристві з охорони праці (далі – ESOSH), правління якого маю честь очолювати, визначальною рисою нашої професії називають чесність.

Якщо ви як спеціаліст визнаєте стан охорони праці (далі – ОП) в Україні ганебним і недостойним країни… якщо суспільство проголошує європейські цінності, а реальний травматизм (з урахуванням прихованого) є найвищим в Європі… але ви не згодні далі з цим миритися – потрібно це визнати і почати шлях до змін.

Не обов’язково бути фахівцем з ОП, щоб щодня помічати трагічні приклади бездумної та безконтрольної організації робіт. Це означає, що проблема набула велетенських масштабів, її вже не приховати. Мої колеги-іноземці жахаються через те, що ми не вживаємо заходів для запобігання смертельній небезпеці, що загрожує людям. Тож ця стаття для тих, кому не байдуже це питання.

ПЕРЕХІД ВІД НОРМАТИВНОГО ДО РИЗИКООРІЄНОВАНОГО КЕРУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

Якщо вдатися до аналогії з початком минулого століття, Україні у сфері ОП терміново потрібний «лікнеп» – ліквідація неписьменності щодо керування ризиками. Адже за час дії нормативно-правових актів більшість інженерів з ОП втратила навички самостійно оцінювати ризики та обдумувати заходи безпеки. Є норми і правила, «написані кров’ю», тож не розмірковуючи потрібно дотримуватися цих правил.

До чого це призвело? По-перше, нормативи настільки об’ємні, що знати їх у повному обсязі неможливо, а виконувати й поготів. І кожний інспектор, навіть не заходячи на підприємство, чітко знає, за невиконання яких пунктів правил можна притягнути організацію до відповідальності. Акти перевірок перегукуються за змістом, і неважливо, чи це порушення справді негативно впливає на безпеку праці, чи це просто нікому не потрібна бюрократична вимога.

Другий улюблений аргумент прихильників нормативного підходу – «покажіть, де це написано». Якщо в нормативних актах немає чіткого визначення, ми вважаємо, що можна робити будь-що, хоч це й суперечить здоровому глузду. Цим наші методи роботи відрізняються від світового досвіду, де насамперед важливий контроль ризиків, і законодавчі норми стимулюють саме такий підхід.

Так, «рамкова» Директива Ради [ЄЕС] про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи (89/391/ЄЕС) (далі – Директива 89/391) містить імператив для роботодавця – «захистити працівника», і для цього придатні всі засоби.

Обґрунтовуючи застарілість нормативного підходу, зважаймо на реалії часу: українські роботодавці потерпають від дефіциту робочої сили, тому вони самі зацікавлені в захисті працівників. Та й узагалі, жоден власник бізнесу не хоче смертей на своїх підприємствах.

Тож головне донести до роботодавців, як правильно організувати захист. Це допоможе зробити навчання з оцінки ризиків поширеною практикою. І держава мусить підтримувати такий підхід – під час здійснення перевірок контролюючий орган повинен зосереджуватися на реальних небезпеках, а не на дотриманні норм зарегульованих НПАОП. Нормативний пресинг, що застосовувався за радянських часів, розрахований на державні підприємства. На виконання таких правил у часи ринкової економіки годі очікувати, адже зміни назріли вже понад 20 років тому.

НАВЧАТИСЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПОТРІБНО В ТИХ, ХТО МАЄ ПОЗИТИВНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Для чого взагалі потрібна оцінка ризиків? Як і всі процеси, що входять до сфери ОП, оцінка ризиків повинна запобігати травматизму та професійним захворюванням. Тобто в законодавстві не має міститися норм, що не сприяють профілактиці травматизму.

У нашій країні з трагічно високим рівнем травматизму та низькою культурою безпеки дозвільна система дискредитувала себе і мусить відійти в минуле разом з усім пострадянським спадком. Натомість завдяки застосуванню електронних декларацій час і сили фахівців з ОП вивільняються на реалізацію заходів із запобігання травматизму, а не на заповнення стосів документів для отримання дозволів.

І, навпаки, оцінка ризиків – це реальний інструмент профілактики травматизму, що довів свою результативність. На жаль, його досі немає в нашому законодавчому полі, хоча результати використання вражаючі! На британському підприємстві, де я маю честь працювати понад 10 років, після впровадження оцінки ризиків кількість нещасних випадків зменшилася в шість разів, і ця тенденція триває далі. Тому ми вважаємо своїм соціальним обов’язком ділитися найуспішнішим досвідом з оцінки ризиків з іншими підприємствами.

У нас є великий ризик припуститися тих самих помилок, доручивши проводити навчання з оцінки ризиків тим, хто ніколи з нею не стикався і не практикував. Щоб учитися в інших, потрібно бути ментально готовим не прикриватися гаслами «українці – найкращі!», відкидаючи все нове, а докладати зусиль для переймання найуспішніших практик.

Отже, розглянемо кілька міфів про оцінку ризиків, які я неодноразово чула за 10 років її використання та викладання. І які слід розвіяти, щоб шлях організації навчання та практичного застосування оцінки ризиків був успішним і динамічним.

Ольга Богданова, канд. техн. наук, голова правління Європейського співтовариства з охорони праці ESOSH, технічний експерт Інституту безпеки та гігієни праці Tech IOSH (Великобританія), член Міжнародної асоціації соціального забезпечення ISSA

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 11/2019