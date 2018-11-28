РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАВМ У БУДІВНИЦТВІ

На І Міжнародній конференції «Безпека праці в будівництві: управління ризиками», яку провів журнал «Охорона праці» 24–25 жовтня, начальник управління інспекційної діяльності Держпраці Наталя Ємельянова розповіла про проблеми під час виявлення та обліку нещасних випадків у будівельній галузі.

Високий рівень травматизму, зокрема й смертельного, пов’язаний зі зниженням ефективності систем управління охороною праці на підприємствах галузі. У 2018 р. зросли обсяги будівництва в країні, зокрема у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Це означає, що ризик травмування на будівельних майданчиках також зростатиме.

У 2017 р. кількість травм на виробництві (з розрахунку кількості травмованих на 100 тис. працівників) становила 58,17, у 2016 – 49,00 (збільшення на 19% проти 2016 р.). Кількість смертельних травм за аналогічним показником також збільшилася на 28%. Показник 2017 р. – 14,02, 2016 р. – 10,92.

Але найбільше турбує співвідношення кількості смертельно травмованих та загальної кількості травмованих в Україні. Якщо у розвинених європейських країнах воно 1:800–1000, то в Україні у 2017 р. – 1:12, у будівельній галузі 1:4, а в окремих областях (наприклад, Закарпатській, Миколаївській) – 1:2. За 9 міс. 2018 р. це співвідношення також становить 1:4.

Як би не пояснювали таку величезну різницю експерти – відмінністю або недосконалістю обліку травматизму в Україні – це пов’язано, насамперед, із масштабним приховуванням н/в на виробництві. Основні причини – нелегальне працевлаштування, відсутність відповідальності, особливо для посадових осіб, які приховують н/в, та осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до такого випадку. За багаторічну практику розслідування н/в на виробництві в Україні Н. Ємельянова не пам’ятає жодного випадку притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. А нині максимальний штраф за неповідомлення про н/в на виробництві – 680 грн. В європейських країнах за це передбачено десятки тисяч євро штрафу або кримінальну відповідальність.

Серед основних причин приховування н/в на виробництві – також право підприємств самостійно розслідувати н/в з тяжкими наслідками.

Проблемою, яка впливає на рівень травматизму в будівельній галузі, є недостатня кваліфікація працівників.

Сподіваємося, значну частину проблем, які виникають під час розслідування н/в на виробництві та їх обліку, буде вирішено після прийняття нового порядку розслідування нещасних випадків на виробництві.

Підготував С. Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 12.