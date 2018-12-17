РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У МЕЖАХ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ

Дата проведення Початок Тема заняття
15.01.2019 18:00 Заняття 1. Елементи СУОП на базі ризик-орієнтованого підходу

  • Залучення керівництва: як викликати інтерес вищої ланки керівників до питань безпеки та гігієни праці (БГП)
  • Політика компанії з БГП: яку користь несе, що має містити, порядок упровадження
  • Базові елементи ефективних СУОП
  • Розподілення ролей і відповідальності в питаннях БГП
22.01.2019 18:00 Заняття 2. Культура безпеки, модель поведінки лідера. Як мотивувати людей працювати безпечно

  • Культура безпеки персоналу: етапи розвитку, практичні поради щодо підвищення культури безпеки
  • Мотиви поведінки працівників: чому люди порушують правила і як впливати на поведінку, щоб викликати бажання працювати безпечно
  • Інструменти мотивації: нематеріальне заохочення, залучення керівництва, принципи створення справедливої дисциплінарної системи
  • Культура ставлення до помилок на основі принципів «Продуктивності людини» (Human Performance)
29.01.2019 18:00 Заняття 3. Системи оцінки ризиків, ієрархія заходів управління ризиками. Практика з оцінювання ризиків

  • Класифікація небезпек
  • Оцінка ризиків
  • Ієрархія заходів управління ризиками
  • Практичні завдання з оцінки ризиків
05.02.2019 18:00 Заняття 4. Які показники з ОП є сенс відстежувати. Як досягти прозорості у звітності

  • Типові показники роботи у сфері БГП, які використовують у сучасних системах управління охороною праці
  • Проактивний і реактивний підходи у звітності
  • Вплив культури звітності на ефективність роботи із запобігання травматизму
  • Інструменти для розвитку прозорої звітності про нещасні та потенційно небезпечні випадки
12.02.2019 18:00 Заняття 5. Навчання та комунікація з ОП. Як ефективно підвищувати обізнаність і розвивати навички персоналу

  • Рекомендації щодо проведення навчання
  • Інструменти підвищення обізнаності та розвитку навичок персоналу
  • Створення передумов для відкритого обміну інформацією з питань БГП
  • Ефективні інформаційні повідомлення з БГП
19.02.2019 18:00 Заняття 6. Проведення аудитів та інспекцій з ОП. Зворотний зв’язок, що розвиває культуру безпеки

  • Методи проведення інспекцій та аудитів
  • Навички надання рекомендацій з поліпшення умов БГП: техніки коучингу, базові прийоми транзактного аналізу
  • Залучення керівництва до проведення аудитів та інспекцій
  • Поведінкові аудити
26.02.2019 18:00 Заняття 7. Реагування в аварійних ситуаціях, установлення докорінних причин інцидентів

  • Типові процедури аварійного реагування
  • Навчання/тренування персоналу, як діяти в аварійних ситуаціях
  • Рекомендоване аварійне спорядження
  • Системи звітування про нещасні випадки
  • Установлення докорінних причин під час розслідування нещасних випадків
05.03.2019 18:00 Заняття 8. Найкращі світові практики з безпеки

  • Безпека під час робіт на висоті
    • Типові питання, що потребують вирішення
    • Ефективні шляхи забезпечення безпеки
    • План дій у разі падіння, спорядження і тренування
  • Робота у замкнутому просторі
    • Типові причини нещасних випадків
    • Засади безпечної роботи у замкнутому просторі
    • Практичні поради для запобігання нещасним випадкам
12.03.2019 18:00 Заняття 9. Найкращі світові практики з безпеки

  • Рух транспорту і пішоходів
    • Безпека внутрішнього транспорту, технологічне устаткування
    • Організація безпечної роботи транспорту на дорогах загального користування
  • Відключення машин і механізмів, процедура LOTOTO
    • Принципи та порядок упровадження системи сучасних систем відключення і блокування устаткування під час проведення робіт
    • Стандарти огородження машин і механізмів
19.03.2019 18:00 Заняття 10. Найкращі світові практики з безпеки

  • Управління безпекою підрядника
    • Попередній відбір підрядника
    • Процедури планування й контролю підрядних робіт
    • Системи управління змінами
  • Організація умов безпеки будівельних проектів
president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5