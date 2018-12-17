РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У МЕЖАХ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ

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Дата проведення
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Початок
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Тема заняття
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15.01.2019
|18:00
|Заняття 1. Елементи СУОП на базі ризик-орієнтованого підходу
- Залучення керівництва: як викликати інтерес вищої ланки керівників до питань безпеки та гігієни праці (БГП)
- Політика компанії з БГП: яку користь несе, що має містити, порядок упровадження
- Базові елементи ефективних СУОП
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Розподілення ролей і відповідальності в питаннях БГП
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22.01.2019
|18:00
|Заняття 2. Культура безпеки, модель поведінки лідера. Як мотивувати людей працювати безпечно
- Культура безпеки персоналу: етапи розвитку, практичні поради щодо підвищення культури безпеки
- Мотиви поведінки працівників: чому люди порушують правила і як впливати на поведінку, щоб викликати бажання працювати безпечно
- Інструменти мотивації: нематеріальне заохочення, залучення керівництва, принципи створення справедливої дисциплінарної системи
- Культура ставлення до помилок на основі принципів «Продуктивності людини» (Human Performance)
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29.01.2019
|18:00
|Заняття 3. Системи оцінки ризиків, ієрархія заходів управління ризиками. Практика з оцінювання ризиків
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Класифікація небезпек
- Оцінка ризиків
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Ієрархія заходів управління ризиками
- Практичні завдання з оцінки ризиків
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05.02.2019
|18:00
|Заняття 4. Які показники з ОП є сенс відстежувати. Як досягти прозорості у звітності
- Типові показники роботи у сфері БГП, які використовують у сучасних системах управління охороною праці
- Проактивний і реактивний підходи у звітності
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Вплив культури звітності на ефективність роботи із запобігання травматизму
- Інструменти для розвитку прозорої звітності про нещасні та потенційно небезпечні випадки
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12.02.2019
|18:00
|Заняття 5. Навчання та комунікація з ОП. Як ефективно підвищувати обізнаність і розвивати навички персоналу
- Рекомендації щодо проведення навчання
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Інструменти підвищення обізнаності та розвитку навичок персоналу
- Створення передумов для відкритого обміну інформацією з питань БГП
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Ефективні інформаційні повідомлення з БГП
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19.02.2019
|18:00
|Заняття 6. Проведення аудитів та інспекцій з ОП. Зворотний зв’язок, що розвиває культуру безпеки
- Методи проведення інспекцій та аудитів
- Навички надання рекомендацій з поліпшення умов БГП: техніки коучингу, базові прийоми транзактного аналізу
- Залучення керівництва до проведення аудитів та інспекцій
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Поведінкові аудити
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26.02.2019
|18:00
|Заняття 7. Реагування в аварійних ситуаціях, установлення докорінних причин інцидентів
- Типові процедури аварійного реагування
- Навчання/тренування персоналу, як діяти в аварійних ситуаціях
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Рекомендоване аварійне спорядження
- Системи звітування про нещасні випадки
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Установлення докорінних причин під час розслідування нещасних випадків
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05.03.2019
|18:00
|Заняття 8. Найкращі світові практики з безпеки
- Безпека під час робіт на висоті
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Типові питання, що потребують вирішення
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Ефективні шляхи забезпечення безпеки
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План дій у разі падіння, спорядження і тренування
- Робота у замкнутому просторі
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Типові причини нещасних випадків
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Засади безпечної роботи у замкнутому просторі
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Практичні поради для запобігання нещасним випадкам
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12.03.2019
|18:00
|Заняття 9. Найкращі світові практики з безпеки
- Рух транспорту і пішоходів
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Безпека внутрішнього транспорту, технологічне устаткування
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Організація безпечної роботи транспорту на дорогах загального користування
- Відключення машин і механізмів, процедура LOTOTO
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Принципи та порядок упровадження системи сучасних систем відключення і блокування устаткування під час проведення робіт
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Стандарти огородження машин і механізмів
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19.03.2019
|18:00
|Заняття 10. Найкращі світові практики з безпеки
- Управління безпекою підрядника
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Попередній відбір підрядника
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Процедури планування й контролю підрядних робіт
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Системи управління змінами
- Організація умов безпеки будівельних проектів