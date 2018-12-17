РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У МЕЖАХ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ

Дата проведення Початок Тема заняття

15.01.2019 18:00 Заняття 1. Елементи СУОП на базі ризик-орієнтованого підходу Залучення керівництва : як викликати інтерес вищої ланки керівників до питань безпеки та гігієни праці (БГП)

: як викликати інтерес вищої ланки керівників до питань безпеки та гігієни праці (БГП) Політика компанії з БГП : яку користь несе, що має містити, порядок упровадження

: яку користь несе, що має містити, порядок упровадження Базові елементи ефективних СУОП

Розподілення ролей і відповідальності в питаннях БГП

22.01.2019 18:00 Заняття 2. Культура безпеки, модель поведінки лідера. Як мотивувати людей працювати безпечно Культура безпеки персоналу: етапи розвитку, практичні поради щодо підвищення культури безпеки

етапи розвитку, практичні поради щодо підвищення культури безпеки Мотиви поведінки працівників: чому люди порушують правила і як впливати на поведінку, щоб викликати бажання працювати безпечно

чому люди порушують правила і як впливати на поведінку, щоб викликати бажання працювати безпечно Інструменти мотивації: нематеріальне заохочення, залучення керівництва, принципи створення справедливої дисциплінарної системи

нематеріальне заохочення, залучення керівництва, принципи створення справедливої дисциплінарної системи Культура ставлення до помилок на основі принципів «Продуктивності людини» (Human Performance)

29.01.2019 18:00 Заняття 3. Системи оцінки ризиків, ієрархія заходів управління ризиками. Практика з оцінювання ризиків Класифікація небезпек

Оцінка ризиків

Ієрархія заходів управління ризиками

Практичні завдання з оцінки ризиків

05.02.2019 18:00 Заняття 4. Які показники з ОП є сенс відстежувати. Як досягти прозорості у звітності Типові показники роботи у сфері БГП , які використовують у сучасних системах управління охороною праці

, які використовують у сучасних системах управління охороною праці Проактивний і реактивний підходи у звітності

Вплив культури звітності на ефективність роботи із запобігання травматизму

Інструменти для розвитку прозорої звітності про нещасні та потенційно небезпечні випадки

12.02.2019 18:00 Заняття 5. Навчання та комунікація з ОП. Як ефективно підвищувати обізнаність і розвивати навички персоналу Рекомендації щодо проведення навчання

Інструменти підвищення обізнаності та розвитку навичок персоналу

Створення передумов для відкритого обміну інформацією з питань БГП

Ефективні інформаційні повідомлення з БГП

19.02.2019 18:00 Заняття 6. Проведення аудитів та інспекцій з ОП. Зворотний зв’язок, що розвиває культуру безпеки Методи проведення інспекцій та аудитів

Навички надання рекомендацій з поліпшення умов БГП : техніки коучингу, базові прийоми транзактного аналізу

: техніки коучингу, базові прийоми транзактного аналізу Залучення керівництва до проведення аудитів та інспекцій

Поведінкові аудити

26.02.2019 18:00 Заняття 7. Реагування в аварійних ситуаціях, установлення докорінних причин інцидентів Типові процедури аварійного реагування

Навчання/тренування персоналу, як діяти в аварійних ситуаціях

Рекомендоване аварійне спорядження

Системи звітування про нещасні випадки

Установлення докорінних причин під час розслідування нещасних випадків

05.03.2019 18:00 Заняття 8. Найкращі світові практики з безпеки Безпека під час робіт на висоті Типові питання, що потребують вирішення Ефективні шляхи забезпечення безпеки План дій у разі падіння, спорядження і тренування

Робота у замкнутому просторі Типові причини нещасних випадків Засади безпечної роботи у замкнутому просторі Практичні поради для запобігання нещасним випадкам



12.03.2019 18:00 Заняття 9. Найкращі світові практики з безпеки Рух транспорту і пішоходів Безпека внутрішнього транспорту, технологічне устаткування Організація безпечної роботи транспорту на дорогах загального користування

Відключення машин і механізмів, процедура LOTOTO Принципи та порядок упровадження системи сучасних систем відключення і блокування устаткування під час проведення робіт Стандарти огородження машин і механізмів

