РИЗИКИ ТА НАСЛІДКИ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ

Крім різних видів відповідальності, передбачених законодавством за використання незадекларованої праці, роботодавця може спіткати ще одна небезпека – судовий спір із працівниками, які не були оформлені офіційно. Тоді потрібно буде не тільки сплатити штраф, а й повторно виплатити заробітну плату за весь відпрацьований період. Але вже офіційно.

Економічні переваги від незадекларованої праці для роботодавців пов’язані з можливістю отримувати вигоду, уникнувши сплати податків і внесків, витрат на охорону праці і соціальні гарантії працівникам.

Працівники, працюючи без оформлення трудових відносин, можуть одержувати соціальні виплати й субсидії.

Ризики для працівників:

– небезпечні умови праці;

– занижена заробітна плата;

– відсутність оплачуваних відпусток і соціального захисту в разі хвороби чи нещасного випадку, а також від незаконного звільнення;

– незаконні штрафи (наприклад, за запізнення);

– відсутність професійного розвитку;

– позбавлення права на колективні переговори та колективний захист тощо.

Ризики для роботодавців

Кримінальна відповідальність.

Штраф у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 51 000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років. Якщо ж ті самі дії вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, санкції посилюються.

Адміністративна відповідальність.

Штраф у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 000 грн). Повторне порушення протягом року карається більшим штрафом.

Фінансова відповідальність.

Штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (111 690 грн) за кожного працівника, який фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору (контракту) або оформлений на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та якщо заробітну плату (винагороду) виплачено без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків («у конверті»).

Олена Коновалова, заступник директора департаменту з питань праці – начальник відділу з питань трудових відносин Держпраці

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