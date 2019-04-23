Рівні культури безпеки в ПЕК

DCF 1.0

Міжнародні організації більшості країн розглядають аналіз та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників як основу профілактики виробничого травматизму та профзахворювань.

Україна ратифікувала 71 конвенцію МОП, зокрема 8 фундаментальних, 4 пріоритетні та 59 (із 177) технічних конвенцій. На 2015–2019 роки намічено ратифікацію ще 8 конвенцій МОП, пов’язаних з нормами охорони праці у вугільній галузі. Більшістю з конвенцій МОП передбачено впровадження систем ОП, побудованих на керуванні ризиками.

Міненерговугілля визначило стратегічне завдання для підприємств – наблизити системи управління безпекою і гігієною праці до міжнародних стандартів. Тому впровадження нових системних підходів в управлінні охороною праці, основаних на керуванні ризиками, є пріоритетом на підприємствах галузі.

Ми змінюємо традиційний підхід в ОП, оснований на тому, що вкладення в безпеку та гігієну праці розцінюють як додаткові (непотрібні) витрати.

Новий підхід базується на тому, що здоров’я та добробут працівників є невід’ємним складником економічної стабільності й розвитку підприємства.

П’ять рівнів культури безпеки

1. Вразливий: визнання того, що інциденти можуть ставатися – немає культури безпеки. Немає СУОП; не проводять оцінки ризиків; юридичне підґрунтя недосконале; розслідування поверхові; немає моніторингу; допускається недотримання вимог, постійно порушуються вимоги законодавства.

2. Реактивний: запобігання інцидентам, які подібні до тих, що вже сталися – культура провини. Присутні окремі елементи системи управління безпекою, реактивне керування ризиками, мінімальна юридична відповідність, ЗІЗ використовують як інструмент усунення дії небезпечних факторів, інциденти розслідують, але аналіз обмежений; фокусування на тому, що сталося; основну увагу зосереджено на людях; спеціальний моніторинг (аудит); немає ініціатив у сфері професійної гігієни та здоров’я; реактивний медичний моніторинг; моніторинг відповідно до правил.

3. Компліантний: запобігання інцидентам – культура дотримання правил. Драйвер безпеки і координація з боку відділу ОП; СУОП відповідно до вимог ISO 9002 або еквівалент; оцінка ризиків через наявні системи; повна юридична відповідність; суворе дотримання правил використання ЗІЗ з урахуванням ймовірності ризику; аналіз причинно-наслідкових зв’язків інциденту; обмін інформацією про події; планові гігієнічні обстеження, моніторинг стану обладнання; періодичні медичні перевірки, плановий контроль (аудит); наради та бесіди з безпеки, деякі завдання з моніторингу.

4. Проактивний: вдосконалення систем – особиста культура кожної людини. Поліпшення лінійних систем ISO і OHSAS; проактивний формалізований процес оцінки та керування ризиками; додаткові вимоги, які не мають юридичного підґрунтя; прагнення усунути вади процесу (обладнання); уроки, які виносять з інцидентів працівники всього підприємства; чітко розроблені плани (процедури); фокусування уваги на дотриманні планів та процедур організації; інтегровані аудити; експертна оцінка та обговорення.

5. Стійкий: ми так ведемо бізнес – культура безпеки є способом життя. Індивідуально інтерналізований; інтегровані системи управління; керування ризиками інтегровано в усі системи; саморегулівний стиль; повне усунення проблем; усі загрози розглядають на етапі ухвалення рішень; поліпшення систем за допомогою зовнішньої оцінки (аудиту).

Ігор Ященко, заступник начальника Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №5/2019