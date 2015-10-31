Яку повинен мати групу з електробезпеки, Інспектор Держгірпромнагляду

Я керівник підприемства , на балансі якого є КТП 10/0,4 кв. За весь час поки я керую, а це близько 15 років, до нас з перевірками приходили інспектора в енергетиці! Питання в чому. Повинен інспектор в енергетиці мати групу з електрбезпеки який ходить нас перевіряти? Бо в одних вона є, в інших не має, треті кажуть,що вона їм взагалі не потрібна! Будьласка посилання на НПАОП! Дуже дякую!!!