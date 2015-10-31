Яку повинен мати групу з електробезпеки, Інспектор Держгірпромнагляду
Я керівник підприемства , на балансі якого є КТП 10/0,4 кв. За весь час поки я керую, а це близько 15 років, до нас з перевірками приходили інспектора в енергетиці! Питання в чому. Повинен інспектор в енергетиці мати групу з електрбезпеки який ходить нас перевіряти? Бо в одних вона є, в інших не має, треті кажуть,що вона їм взагалі не потрібна! Будьласка посилання на НПАОП! Дуже дякую!!!
1 відп.
Лист Державної служби України з питань праці
від 27.11.2015 № 5020/0/5.1-06/6/ДП-15
Державна служба України з питань праці розглянула Ваше звернення що надійшло з ДП «Редакція журналу «Охорона праці» та повідомляє.
Відповідно до ст.. 5 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон) у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь.
Одночасно інформуємо, згідно ст. 8 Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.