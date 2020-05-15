Про пільгову пенсію подбайте заздалегідь

Однією з найважливіших умов для реалізації права на пенсійне забезпечення є достатня тривалість страхового стажу. Адже вона безпосередньо впливає не тільки на розмір пенсійної виплати, а й на те, чи зможе людина претендувати на отримання пенсії.

Пільговому стажу, про який ітиметься в цій статті, притаманні всі ознаки страхового стажу, проте він має свої особливості. Це особливий вид страхового стажу, що має певні відмінності, пов’язані з питаннями його підтвердження та оформлення. А також він поширюється на певне коло професій й осіб, які можуть його отримати.

ПІЛЬГОВИКИ – ХТО ВОНИ?

Під пільговим стажем зазвичай мають на увазі стаж роботи на посадах, робота на яких дає право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах. Перелік таких посад раніше визначався ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон про пенсійне забезпечення). Проте на сьогодні цей перелік скоротився (ст. 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», далі – Закон).

Зокрема, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають:

– особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених КМУ;

– трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів;

– жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей;

– робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому КМУ;

– водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

УМОВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГИ

Що ж дає пільговий стаж?Чому з його підтвердженням на практиці виникає стільки проблем? Які підводні камені можуть стати на заваді особі, яка бажає оформити пенсію за віком на пільгових умовах? Спробуємо відповісти на ці та деякі інші запитання, що стосуються цього правового феномену.

Насамперед пільговий стаж цінний саме тим, що працівник у майбутньому, у разі дотримання низки умов, матиме право на вихід на пенсію раніше від установленого законодавством пенсійного віку. Адже умови праці працівників вищевказаних професій відрізняються від інших наявністю таких ознак, як шкідливість і тяжкість, через що працездатність працівників знижується значно раніше, аніж у звичайних умовах праці.

Але щоб мати змогу реалізувати право на пільгове пенсійне забезпечення, одного факту роботи на передбачених Законом посадах недостатньо. Законодавство вимагає дотримання умов як щодо досягнення певного віку, так і щодо тривалості загального та пільгового стажу. Тому розглянемо це питання докладніше.

Особам, які були зайняті на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, пільгова пенсія призначається у разі дотримання таких умов:

– зайнятість протягом повного робочого дня;

– проведення атестації робочих місць за умовами праці;

– досягнення 50-річного віку;

– наявність загального страхового стажу для чоловіків не менше ніж 25 років, з них не менше ніж 10 років пільгового (для жінок – не менше ніж 20 років загального, з них не менше ніж 7 років 6 міс. пільгового).

У разі недостатності пільгового стажу, але за наявності не менше ніж половини від вищезазначеної тривалості й загального страхового стажу, зазначена категорія осіб має право на призначення пенсії із зменшенням загального пенсійного віку: для чоловіків – на 1 рік за кожен повний рік такої роботи, для жінок – на 1 рік і 4 міс. за кожен повний рік такої роботи.

Особам, які працювали на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, пільгова пенсія призначається у разі дотримання таких умов:

– зайнятість протягом повного робочого дня;

– проведення атестації робочих місць за умовами праці;

– досягнення 55-річного віку;

– наявність загального страхового стажу для чоловіків не менше ніж 30 років, з них не менше ніж 12 років і 6 міс. пільгового (для жінок – не менше ніж 25 років, з них не менше ніж 10 років пільгового).

Зазначена категорія працівників також має право на зменшення пенсійного віку, якщо за наявності загального стажу пільговий стаж становить не менше від вищевказаної тривалості: для чоловіків – на 1 рік за кожні 2 роки і 6 міс. такої роботи, для жінок – на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Світлана Голядинець, журналіст

Повний текст статті читайте у паперовый версії журналу № 6/2020