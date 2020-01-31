Про безпеку праці у швейній промисловості

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Праця швачки нелегка й небезпечна. Але якщо керівники знають усі «ризикові» місця виробничих процесів і максимально убезпечують персонал – нещастя не станеться.

Приватне підприємство «Вікторія 8» у місті Вознесенську Миколаївської області – одне з провідних підприємств швейної галузі в Україні. Підприємство спеціалізується на виробництві високоякісного жіночого одягу ділового стилю. Цей одяг реалізують в Україні та за її межами.

Історія підприємства починається з далекого 1948 року, коли люди, потроху звикаючи до мирного життя, почали більше уваги приділяти своїй зовнішній привабливості.

Нині ПП «Вікторія 8» щорічно розробляє понад 300 моделей одягу. Виробнича потужність підприємства – 130 тисяч швейних виробів на рік. Із 1993 року підприємство впроваджує міжнародні стандарти якості, співпрацює з відомими фірмами всього світу, зокрема із США, Францією, Великобританією, Швецією, Німеччиною, іншими країнами.

На фабриці працюють більше ніж 150 осіб, переважно жінки. На підприємстві постійно вкладають кошти в удосконалення виробничого процесу, створення для працівників комфортних і безпечних умов праці та відпочинку, дбають про їх соціальний захист.

Підприємство забезпечує професійне навчання та підготовку працівників за такими робочими професіями: швачка, учениця швачки, термообробник швейних виробів, оператор швацького устаткування.

Інженер з охорони праці ПП «Вікторія 8» Ніна Миколаївна Орел, яка вже багато років працює на підприємстві, запевняє, що питання охорони та гігієни праці ніколи не відкладають набезрік, усі проблеми вирішують негайно. Іноді керівник підприємства дізнається, що виникли труднощі, раніше за інженера з охорони праці й усуває їх відразу, зібравши нараду з відповідальними працівниками. Так, зокрема, було вирішено питання вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях, облаштування санітарно-побутових приміщень тощо.

Виробничий процес на фабриці планують так, щоб у літній, спекотний період якомога більше працівників побували у відпустці. У зимовий період забезпечується належний температурний режим у приміщеннях.

Варто зауважити, що протягом останніх 15 років на ПП «Вікторія 8» не було зафіксовано жодного нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, та жодного профзахворювання, що, безперечно, є ознакою високого рівня організації охорони праці на підприємстві.

Сергій Колесник, власкор

Гігієна праці швейного виробництва

Сьогодні багато професій, в яких представниці прекрасної статі могли б реалізувати свої творчі здібності. Однією з таких є професія швачки. Однак не можна не зважати на причинно-наслідковий зв’язок між шкідливими санітарно-гігієнічними умовами праці швачкок, та захворюваннями, що зустрічаються у даній професії.

У статті йдеться про ризики профзахворювань у працівників швейної промисловості та заходи для уникнення їх.

Вадим Хорошев, головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці в Миколаївській області

Повний текст статей читайте у паперовій версії журналу №2/2020