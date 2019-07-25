Природна смерть на виробництві. Як діяти?

Незалежно від причин та обставин смерті, такі випадки розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок № 337), який набув чинності 1 липня 2019 року.

Законодавець, прописуючи поняття «нещасний випадок» (далі – н/в), пов’язує його безпосередньо з дією виробничих факторів та виконанням працівником трудових обов’язків. Тобто його зміст охоплює тільки ті випадки смертності, які безпосередньо пов’язані з дією несприятливих виробничих факторів на здоров’я працівника під час роботи.

Нерідко на виробництві працівники помирають природною смертю. Проте визначити її справжню причину на практиці буває важко. Слід пам’ятати головне: будь-який випадок смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків підлягає спеціальному розслідуванню згідно з Порядком № 337. Саме це потрібно враховувати роботодавцю, який зіткнувся на практиці зі смертельним випадком, і знати керівнику (спеціалісту) служби охорони праці, який буде входити до складу комісії з розслідування н/в.

Питання, пов’язати чи не пов’язати природну смерть на робочому місці з виробництвом, є досить складним, через те що під час розслідування може виникнути багато нюансів.

Правильна кваліфікація такого н/в зазвичай залежить від кількох факторів, головні з яких – це належне проведення розслідування та здійснення якісної судово-медичної експертизи. Висновки експерта повинні містити чіткі відповіді на запитання, чи є смерть природною або пов’язаною з дією несприятливих виробничих чинників.

Михайло Голядинець, юрист

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 8/2019