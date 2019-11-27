Постав запитання Миколі Федоренку

Постав запитання Миколі Федоренку

Безплатна онлайн-консультація від журналу «Охорона праці»

Вам важко знайти потрібний нормативно-правовий документ? Не знаєте, як застосувати ту чи іншу норму? Або просто хочете порадитись із фахівцем?

Журнал «Охорона праці» організує для вас постійно діючу онлайн-консультацію (форум) заступника головного редактора Миколи Федоренка: http://ohoronapraci.kiev.ua/pitannya/

Практичний досвід М. Федоренка – 22 роки роботи в державному наглядовому органі з охорони праці. Він автор численних публікацій і консультант у спеціалізованих виданнях.

У журналі «Охорона праці» читайте також матеріали у новій рубриці «Розслідування з Миколою Федоренком», а у додатку «На допомогу спеціалісту з охорони праці» – відповіді на запитання читачів у рубриці «Консультує Микола Федоренко».

Щоб поставити запитання, зареєструйтесь за наступним посиланням: http://ohoronapraci.kiev.ua/reyestratsiya/