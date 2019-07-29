Порядок розслідування нещасних випадків № 337: що змінилося?

У зв’язку з набуттям чинності 01.07.2019 року нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, на базі Криворізького гірничо­промислового управління ГУ Держпраці у Дніпропетровській області було організовано проведення семінару-наради з питань роз’яснення відмінностей у застосуванні нового документа для керівників, спеціалістів служб охорони праці та посадових осіб, на яких роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, підприємств гірничодобувної промисловості регіону.

Учасникам заходу було надано роз’яснення щодо застосування нового Порядку № 337 з висвітленням відмінностей цього документа і попереднього порядку розслідування нещасних випадків на виробництві у вигляді порівняльної таблиці.

Предмет змін Передбачено Порядком № 1232 Передбачено Порядком № 337

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