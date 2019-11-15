ПО-НОВОМУ ПРО ВІДОМЕ, або Читаючи Закон…

Розглянемо процес фінансування охорони праці та регулювання охорони праці в колективному договорі, угоді (статті 19, 20 Закону України «Про охорону праці»).

Результативне функціонування системи управління охороною праці (далі – СУОП) на підприємстві неможливе без потрібних для цього ресурсів. Це твердження не потребує жодних доведень, це аксіома. Відповідно до міжнародного стандарту ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці. Вимоги та настанови щодо їх застосування», організація має визначити (встановити) та надати ресурси, що потрібні для створення, застосування (використання), підтримання у працездатному стані та постійного вдосконалення системи менеджменту охорони здоров’я і забезпечення безпеки праці (у національній практиці – СУОП). Найбільш очевидним та зрозумілим для роботодавця і працівника прикладом таких ресурсів є фінансові ресурси. Від них залежать людські ресурси, інфраструктура, технології, що використовують на підприємстві.

Олеся Цибульська, провідний інженер технічного управління адміністрації КП «Київський метрополітен»

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 11/2019.