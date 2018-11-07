ПЕРША БУДІВЕЛЬНА

Із січня 2019 року Держпраці перевірятиме виконання будівельними компаніями Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Чи готові до цього суб’єкти господарювання, що працюють у галузі?

Більше ніж рік тому набрали чинності Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (далі – Мінімальні вимоги), затверджені наказом Мінсоцполітики України від 23.06.2017 № 1050 і зареєстровані в Мін’юсті України 8 вересня 2017 р. за № 1111/30979. У Державному реєстрі НПАОП документу присвоєно відповідне позначення (шифр) НПАОП 45.2-7.03-17.

Мінімальні вимоги передбачають воістину революційні зміни в організації будівельного процесу, тож держава надала бізнесу достатньо часу для вивчення та впровадження цього документа.

У Києві 24–25 жовтня пройшла I Міжнародна конференція «Безпека праці в будівництві: управління ризиками». Учасники здобули унікальну можливість поспілкуватися з розробниками Мінімальних вимог й дізнатися про нові підходи в організації будівництва. Від колег почули про першу практику застосування норм нового НПАОП, а від міжнародних експертів – про досвід застосування в країнах Європи Директиви Ради 92/57/ЄЕС від 24 червня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Зазначена директива була імплементована в законодавство України на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відповідно до плану, затвердженого Кабінетом Міністрів. Під час заходу відбулася широка дискусія, виступили понад 10 науковців-практиків (кандидати, доктори наук), обговорювались і прикладні питання.

На першу будівельну конференцію зібралися всі небайдужі до безпеки праці в галузі. Зокрема, представники Держпраці, Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Міжнародної організації праці, фахівці з охорони праці будкомпаній, науковці, експерти тощо.

Але не тільки актуальність упровадження Мінімальних вимог зацікавила зазначених фахівців. Питання щодо охорони праці в будівництві турбує через найвищий у країні рівень травматизму, зокрема смертельного, що зафіксовано в галузі. Крім цього, у будівельників найтриваліші періоди непрацездатності за лікарняними листками, що свідчить про тяжкість травмувань на будмайданчиках.

Людмила Солодчук, заступник головного редактора журналу «Охорона праці»

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 11.