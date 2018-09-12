Патент на безпеку

Ризиків травмування під час підіймання вантажів можна уникнути, замінивши вантажозахоплювальні пристрої.

Як показує практика, основні причини травмування працівників під час експлуатації вантажопідіймальних кранів пов’язані з використанням вантажозахоплювальних пристроїв – стропів.

Для переміщення арматури і заготовок частіше застосовують стропи канатні петльові, виготовлені зі сталевих канатів. У разі кошикоподібної деформації, видавлювання осердя, обриву пасма, дротиків, місцевого збільшення або зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя, роздавлювання, перекручування, залому або перегину каната такі стропи підлягають вибракуванню.

Під час огляду таких стропів працівник може не помітити якісь із перелічених вище ознак. Канатні стропи дуже швидко стають непридатними. До того ж дротики з пасом, якщо вони зламані й стирчать, можуть травмувати руки стропальнику.

На одному з підприємств Одеси вирішили замінити канатні стропи на ланцюгові. Ланцюгові стропи мають безліч переваг порівняно з канатними. Для практичного підтвердження цього факту підприємство провело експеримент на одному зі своїх об’єктів.

Результати експерименту вражають. Наведемо тут лише один приклад: за допомогою універсального ланцюгового стропа було вдавлено 546 паль, у той час як за допомогою канатного – лише 10.

Переваги ланцюгових стропів:

• відсутність пружних і пружинних деформацій;

• унеможливлення пошкоджень гострими крайками переміщуваного вантажу;

• травмобезпечність;

• компактність;

• довговічність (строк служби обчислюється роками);

• легкість під час складання і з’єднання;

• працездатність в агресивних середовищах;

• простота візуального способу обстеження і вибракування.

Олег Резніченко,

інженер з нагляду та утримання вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (м. Одеса)