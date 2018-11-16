ОФІС: МЕДОГЛЯДИ ПОТРІБНІ



Праця офісних працівників характеризується високою інтенсивністю, виконанням великої кількості завдань, часто передбачає понаднормову роботу й пов’язана зі значним психологічним навантаженням. З появою високотехнологічних пристроїв і впроваджен­ням їх у виробничий процес вимоги до рівня продуктивності праці офісних працівників постійно підвищуються: вони повинні виконувати більший обсяг роботи за коротший час.

Багатьом здається, що умови праці працівників офісу цілком безпечні. Насправді ж офісні працівники щодня зазнають впливу шкідливих факторів. Це, зокрема, шум принтерів, шкідливі речовини від копіювальної техніки, сухе кондиційоване повітря, випромінювання монітора персонального комп’ютера, стреси, малорухливий спосіб життя тощо.

Загрози та небезпеки офісної праці

Серед найбільш небезпечних фактори важкості та напруженості трудового процесу – малорухливий характер праці.

Більшу частину робочого часу вони перебувають на робочому місці в положенні сидячи, виконують однотипну роботу (монотонність праці).

Тривала робота з документами та комп’ютером спричинює перенапруження зорового аналізатора. А робота, пов’язана з високим ступенем відповідальності, може призводити до нервово-емоційного виснаження. Розумова праця передбачає розв’язання великої кількості завдань, а отже, загрожує розумовим перенапруженням.

Фізичні чинники: відносна вологість повітря, температура, швидкість руху повітря, освітлення робочих місць, шум, електромагнітні поля.

Хімічниі чинники: наявність у повітрі токсичних хімічних речовин, які виділяються з офісного обладнання, меблів, оздоблення приміщення, засобів для прибирання тощо.

Біологічні чинники: віруси, бактерії, грибки, які містяться в повітрі.

Основні зміни в організмі працівників, що працюють в офісі, пов’язані з недостатньою м’язовою активністю й обмеженням загальної рухової активності організму. Як наслідок – підвищується ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, стенокардія, інсульт, інфаркт тощо), опорно-рухового апарату (остеохондроз, порушення постави), захворювання кістково-м’язової системи (тендиніти), нервової системи (мігрені, депресії, неврастенії, синдром хронічної втоми, нервові зриви тощо).

Людмила Харчук,

начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Державної служби України з питань праці

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