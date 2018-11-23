«НАФТОГАЗ»: ЗМІНЮЄМО СВІТОГЛЯД

Наприкінці 2015 року компанія розпочала співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР), взявши на себе такі зобов’язання щодо поліпшення соціально-екологічної діяльності, гармонізації з міжнародними стандартами та вимогами ЄБРР, введення питань безпеки у виробничі та управлінські процеси (закупівлі, робота з підрядниками, земельні питання, впровадження нових проектів, комунікації, робота з персоналом, розроблення та впровадження відповідних методик оцінювання та керування виробничими ризиками тощо).

Згідно з планом дій компанії на виконання угоди з ЄБРР передбачено розроблення, впровадження та сертифікацію як складових інтегрованої системи менеджменту низки систем менеджменту, а саме:

– якості – відповідно до стандарту ISO 9001,

– управління охороною праці – відповідно до стандарту OHSAS 18001,

– екологічного управління,

– соціальної відповідальності,

– енергоменеджменту.

Політика

Керуючись принципом «Безпека передусім, а життя і здоров’я людини – найвища цінність», НАК «Нафтогаз України» вивчає та запроваджує передовий міжнародний досвід. Для управління охороною праці та промисловою безпекою в її арсеналі є всі можливі інструменти – від найкращих світових практик (OHSAS 18001:2007, PAS 1010:2011, «7 Золотих правил» ISSA, Концепція Vision Zero (нульовий показник травматизму) до традиційних вітчизняних заходів з ОП (конкурс дитячого малюнка, семінари з безпекових питань, технічний аудит та ін.).

Політика Компанії у сфері гігієни та безпеки праці спрямована:

– на забезпечення ефективного функціонування і розвитку Компанії та її підприємств;

– зниження ризиків настання нещасних випадків та інших інцидентів, професійних захворювань працівників у процесі виробничої діяльності;

– створення ефективної системи управління гігієною та безпекою праці на основі міжнародних стандартів і найкращих світових практик.

Стратегія

З урахуванням сучасних вимог та рекомендацій європейських і міжнародних професійних організацій у сфері безпеки та гігієни праці розроблено та поступово реалізується стратегія Компанії у сфері гігієни та безпеки праці. Зокрема, затверджено новий стандарт організації «Система управління гігієною та безпекою праці в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», що базується на основних принципах OHSAS 18001:2007.