На рятувальника надійся, а сам бережись

Чим вищий ризик травматизму на шахтах – тим вищий має бути рівень матеріально-технічного забезпечення гірничорятувальної служби. Однак ця очевидна залежність в Україні не спрацьовує.

Про особливості роботи рятувальників та стан безпеки праці на шахтах – в інтерв’ю з начальником Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (далі – ДВГРС) у вугільній промисловості Сергієм Смолановим.

ДВГРС НАРОДИЛАСЯ 1907 РОКУ

– Сергію Миколайовичу, у грудні минулого року виповнилося 20 років, як Ви очолюєте ДВГРС України у вугільній галузі. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочалася її історія?

– ДВГРС у вугільній промисловості України походить від першої гірничорятувальної станції, створеної на Донбасі, у Макіївці, 1907 р. Засновниками цієї справи були гірничі інженери І. Федорович, Д. Левицький і М. Черніцин. 1934 р. особовий склад гірничорятувальної служби був воєнізований. У роки Другої світової війни гірничорятувальники Донбасу виконували спеціальні завдання з консервації шахт, демонтажу та евакуації у східні райони СРСР гірничорятувального устаткування, брали участь у відновленні підприємств, які зруйнувала війна.

Після проголошення незалежності України на базі регіональних штабів та інших гірничорятувальних підрозділів було створено ДВГРС у вугільній промисловості України. Її призначення – рятувати людей у разі аварій (вибухи метану та вугільного пилу, раптові викиди вугілля та газу, обвал порід, пожежі, загазованість та ін.), запобігати аваріям і ліквідовувати їхні наслідки. Оперативно-технічною діяльністю гірничорятувальних загонів керує Центральний штаб ДВГРС, підпорядкований Міненерговугілля.

– Після початку бойових дій на Донбасі підрозділи ДВГРС, які перебували у Донецьку, вимушені були передислокуватися у Мирноград. Як війна вплинула на боєздатність служби?

– Під час передислокації підрозділів ДВГРС із тимчасово окупованих територій довелося залишити такі потужні засоби ліквідації аварій, як аварійно-­рятувальна пересувна підйомна установка, генератори інертних газів, азотні газифікаційні установки для гасіння підземних пожеж, азотні установки для заморожування охолоджувальних елементів, ріжучі системи пожежогасіння та ін. Загалом на тимчасово окупованій території зосталося понад 90% потужних засобів ліквідації аварій. Майже всі основні засоби, які є на озброєнні служби, вже морально та фізично застаріли. Немає обладнання для буріння свердловин, дегазації виробленого простору, подачі замулюючих розчинів.

Також немає газоаналітичних лабораторій, які в умовах гірничих виробок, максимально наближених до місця ліквідації аварії, дають змогу оперативно з високою точністю визначати склад газової атмосфери у місцях робіт. На оснащенні підрозділів ДВГРС, які обслуговують понад 53 тисячі шахтарів, залишилося тільки дев’ять реанімаційних автомобілів (з них типу УАЗ класу «А» 90-х років випуску – вісім).

За умов постійно високого рівня травматизму у вугільній галузі наші лікарі реанімаційно-протишокових груп роблять неможливе, надаючи кваліфіковану екстрену медичну допомогу в підземних виробках, використовуючи застаріле обладнання. Протягом 2013 – 2019 років не фінансуються капітальні видатки для придбання потрібного обладнання, тому в ДВГРС може скластися загрозлива, критична ситуація.

Війна відчутно вдарила й по особовому складу служби. Провідні працівники керівного складу центрального штабу та воєнізованих загонів змушені були залишити Донецьк, рідні місця і виїхати на підконтрольну українській владі територію, щоб продовжити роботу на благо України. Але частина досвідчених висококваліфікованих рятувальників з різних причин мали залишитися на окупованій території.

Підібрати людей і навчити рятувальній справі було непростим завданням. Скажу тільки, що нині в чотирьох загонах ДВГРС, які розташовані в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській та Волинській областях та обслуговують 82 підприємства, є недокомплект – 169 основних працівників. Незважаючи на це, цілодобово готові до виїзду на ліквідацію аварії 17–19 гірничорятувальних відділень, 9 реанімаційно-­протишокових груп та командний склад оперативних служб. І все це обладнання, завдячуючи щоденному професійному технічному обслуговуванню, у боєздатному стані та ефективно застосовується під час ліквідації аварій.

НЕ КОЖЕН ГОТОВИЙ РЯТУВАТИ

– Як готуються, підвищують свою кваліфікацію та стають фахівцями представники однієї з найповажніших професій?

– Сьогодні, на жаль, не кожен готовий стати рятувальником. Порядок комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб затверджено постановою КМУ від 12.10.2001 № 1334. Професійну підготовку рятувальників, що містить попередню, спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації основного особового складу ДВГРС, а також навчання посадових осіб об’єктів, що обслуговуються, правил проведення робіт з ліквідації аварій, проводять в Учбовому навчально-оперативному центрі ДВГРС. Працівники проходять ретельний попередній і періодичні медогляди.

Рятувальник, крім хорошої фізичної підготовки, повинен вміти працювати з різними інструментами та обладнанням, орієнтуватися і виживати в небезпечному середовищі, бути психологом, спілкуючись з людьми. Для вдосконалення рівня спеціальної, медичної, психологічної підготовки, підтримки фізичної форми, потрібної для надання допомоги людині, що чекає на порятунок, організовують і проводять професійну підготовку рятувальників під час їх чергувань (теоретичні заняття) або у складі формувань під час навчально-­тренувальних зборів.

Одне з найважливіших правил, якого вчать рятувальників, – виконувати свою роботу безпечно для себе та оточення. Під час зборів основну увагу приділяють саме безпеці. Насамперед треба вміти зберегти своє життя, щоб потім зберегти життя людині, яка потребує допомоги. Постійно бути готовим до нештатної ситуації. А найголовніше – це самовладання і впевненість у собі. Впевненість приходить із досвідом, а для цього треба вчитися, зокрема на помилках, як чужих, так і своїх.

А найважче в роботі рятувальника – це коли ти заздалегідь знаєш, що допомогу надавати вже немає кому. І що потрібно буде піднімати на поверхню загиблих. Тяжко, коли врятувати людське життя не вдається.

І ПОРЯТУНОК, І ПРОФІЛАКТИКА

– Окрім гірничорятувальних робіт ваші підрозділи проводять профілактичні заходи для запобігання аваріям та нещасним випадкам на шахтах.

– За п’ять місяців поточного року на вугільних підприємствах, які обслуговує ДВГРС, сталося 15 аварій та аварійних ситуацій. Співробітники служби виконали 6293 профілактичних обстеження. Виявлено 48 тис. порушень вимог правил безпеки та інших нормативних документів, виконано 1431 припинення ведення гірничих робіт, керівникам підприємств запропоновано застосувати заходи дисциплінарного впливу до 1451 посадової особи і робітника шахт. Вжито заходів до 973 осіб, які допустили порушення Правил безпеки у вугільних шахтах.

– Тисячі порушень вимог правил безпеки праці – вражаюча цифра. Кожне з них може призвести до трагічних наслідків. Невже стан охорони праці на вугільних шахтах такий поганий?

– На підприємствах, підпорядкованих Міненерговугілля, відбувається рецесія виробництва, скорочення видобутку вугілля, кількості шахт та працівників. Підприємства не забезпечують виконання Комплекс­ної програми з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (крім ДП ВК «Красно­лиманська», ПАТ «Шахта «Надія» та ДП «Укршахт­реструктуризація»). Тому стан охорони праці впродовж минулих трьох років міністерство визначає як недостатній або незадовільний. На кінець травня 2019 р. Держпраці не узгодила Планів розвитку гірничих робіт на підприємствах ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Волиньвугілля», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1». На ДП «Первомайськвугілля» та ПАТ «Лисичанськ­вугілля» їх погоджено до 01.07.2019.Непокоїть стан забезпечення шахтарів саморятівниками. На підприємствах Міненерго­вугілля вони забезпечені в середньому на 63%. На приватних підприємствах стан охорони праці істотно відрізняється від державних. Показові щодо цього ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». Зокрема, забезпечення шахтарів саморятівниками загалом становить 109% від потреби. На приватних шахтах зазвичай виконують графіки повторного практичного тренування в димових камерах. Правил застосування саморятівників заплановано навчити 4367 працівників, навчено 4330 осіб (99%). Придбано 2982 патрони до навчальних саморятівників (112% від потрібної кількості).

Водночас на шахтах Міненерговугілля багато гірників не вміють користуватися саморятівниками. Так, заплановано провести повторні тренування для 9360 працівників, а проведено тренування тільки для 1166, що становить 13%. На 100% план навчання виконали тільки ДП ВК «Краснолиманська» (288 працівників), ДП «Первомайськвугілля» (981), ПАТ «Шахта «Надія» (180) та ДП «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська» (80).

Тренування на інших підприємствах не проведено через те, що не придбали потрібну кількість навчальних саморятівників і патронів до них. Так, за 5 міс. 2019 р. на всіх державних підприємствах, незважаючи на те, що заплановано придбати 8772 патрони, придбано тільки 841 патрон, що становить приблизно 10%.

Між іншим, у 2018 р., під час аварій скористалися саморятівниками для виходу з аварійних ділянок із загазованою атмосферою 11 осіб, а за 5 міс. 2019 р. – уже 67, зокрема на шахтах Міненерговугілля – 49 осіб. Не були навчені правил користування саморятівниками 22 потерпілі працівники, а 13 гірників під час аварій зовсім не застосували саморятівників.



На підтвердження сказаного наведу декілька випадків.

9 січня цього року на шахті «Котляревська» ДП «Селидіввугілля» під час пожежі в будівлі ВГП та потрапляння продуктів горіння в клітьовий ствол 45 працівників шахти скористалися саморятівниками для виходу на свіжий струмінь повітря. Після виведення всіх гірників з небезпечної зони п’ять осіб потрапили до лікарні з діагнозом «отруєння продуктами горіння». Вони не застосували саморятівники, що є грубим порушенням інструкції з охорони праці.

28 січня на шахті «Північна» ДП «Торецьквугілля» під час пожежі в баштовому копрі ствола № 2 виконано загальношахтне реверсування вентиляційного струменя повітря. Із 11 працівників шахти тільки двоє використали саморятівники, вісім не мали саморятівників, п’ять осіб не пройшли своєчасно повторне навчання, а двоє навіть первинно не були навчені правил застосування саморятівника.

На шахтах ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у 2019 р. під час аварій скористалися саморятівниками для виходу з аварійних ділянок із загазованою атмосферою всі 18 осіб. Проблем із застосуванням саморятівників та виходом на свіжий струмінь повітря у них не було, тому що всі були своєчасно навчені правил застосування саморятівників та правил поведінки під час аварій. Недостатнім є забезпечення підприємств Міненерговугілля і засобами колективного захисту.

За 5 міс. 2019 р. недопридбання інертного пилу становило 448 т (потрібно 673 т, а придбано 225 т – 33%). У повному обсязі інертним пилом жодне підприємство не забезпечено. А ПАТ «Лисичанськвугілля» за розрахункової кількості 15 т на рік, зовсім не придбало цих засобів. Забезпечення змочувачем вугільного пилу для виконання заходів для запобігання вибухам вугільного пилу на підприємствах Міненерговугілля становить 25%. До того ж ДП «Селидіввугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Волиньвугілля» та ДП «Шахта імені М. С. Сургая» зовсім не придбали змочувача вугільного пилу.

На шахтах приватної форми власності забезпечення інертним пилом становить 86% від розрахункового, забезпечення змочувачем вугільного пилу – 85%.

ЯК УНИКНУТИ АВАРІЙ

– Які основні причини аварій на шахтах?

– У 2018 р. основними причинами були знеструмлення шахт, зупинка вентиляторів головного провітрювання – 14 випадків (38% від допущених аварій і аварійних ситуацій), порушення технології ведення робіт, або так званий людський фактор, – 5 випадків (14%), несправність електрообладнання – 5 випадків (14%) та фрикційне тертя – 5 випадків (14%).

Значна частина порушень технології ведення робіт є наслідком того, що виконавці не підготовлені до самостійного ведення робіт, інженерно-технічні працівники не виконують посадові обов’язки – не контролюють безпеки виконання робіт і дотримання проєктів ведення робіт.

– Що, на Вашу думку, могло б поліпшити стан охорони праці на вугільних підприємствах?

– Потрібно насамперед розробити на кожній вугільній шахті, незалежно від форми власності, програму розвитку шахти та приведення системи забезпечення виробництва, стану виробничої безпеки та охорони праці до встановлених вимог. У зазначену програму, на підставі підготовлених п’ятирічних планів ведення гірничих робіт, включити комплекс заходів, які забезпечують розвиток виробництва, технічно унеможливлюють ризики аварій та нещасних випадків. А в разі їх виникнення – дають змогу ліквідувати з мінімальними збитками для підприємств.

У цій програмі потрібно чітко визначити джерела фінансування кожного пункту: за рахунок цільового виділення коштів із держбюджету, пільгових кредитів, коштів Фонду соціального страхування України та з інших джерел, не заборонених законодавством.

РОМАНТИКА У НАШІЙ ПРОФЕСІЇ

– Ви розповіли багато сумного… Але все ж наважуся запитати, а чи є романтика в роботі рятувальника?

– Звичайно, є! Але вона у кожного своя. Серед молодих хлопців, які приходять до нас працювати, є такі, що з дитинства мріяли бути рятувальниками. Добре, якщо вибір професії їх не розчарує. Вони бачать себе героями, думають, що відразу будуть рятувати людей.

А насправді починається робоча рутина, де героїки дуже мало, але дуже багато фізичної праці, поту та інших труднощів. Доводиться миритися з браком матеріалів аварійного призначення, медикаментів, спецодягу, форменого обмундирування, недостатнім фінансуванням обов’язкової медико-психологічної реабілітації, санаторного лікування і т. д. Але все ж таки є певна романтика в роботі рятувальника, і це вже набагато більше, ніж просто повага до власної професії. Можливо, саме завдяки цій романтиці наші хлопці й готові вирушати в будь-який час доби на проведення рятувальних робіт. Однак зовсім не кожному дано стати рятувальником і, головне, отримувати задоволення від цієї роботи.

Бесіду провів Сергій Колесник, власкор

Фото з архіву ДВГРС