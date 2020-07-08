КУНДІЄВЦІ ПРОТИ КОРУПЦІЇ!

Спроба відвертого рейдерського захоплення Інституту медицини праці відбулася на початку травня цього року, коли його директор перебував на лікарняному, а вся країна дотримувалася вимог карантину. Але все почалося раніше, рік тому…

Тактика троянського коня

Ще в травні минулого року президент НАМН України Віталій Цимбалюк наполягав на незаконному працевлаштуванні на посаду заступника директора з науково-практичної роботи Костянтина Іщейкіна, колишнього народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії «БПП». Проте директор установи Володимир Чернюк не пішов на це.

Тоді у січні 2020 року, скориставшись відсутністю директора Інституту через серйозну хворобу, керівництво НАМН усунуло законно призначеного в. о. директора Сергія Луговського і призначило т. в. о. Віктора Весельського, особистість досить одіозну. Саме завдяки йому в Інституті вдалося запровадити сумнівні кадрові перестановки (зокрема й призначити вже згаданого К. Іщейкіна), на які цілком справедливо не погоджувалося законне керівництво установи. Такі призначення новоспечених «керівників» відкрили шлях до дій із рейдерського захоплення державної наукової установи, яка є ласим «шматком пирога» на землі у центрі Києва.

Наука під пресом

Життя науковців Інституту медицини праці перетворилося на суцільний стрес. Колектив письмово звернувся до В. Цимбалюка з протестом проти свавілля. Почалися погрози звільненням і покаранням. Декого з працівників навіть було звільнено.

Із поверненням Володимира Чернюка до роботи після важкої хвороби тиск на колектив лише посилився. До Інституту завітали представники Рахункової плати із перевірками. Після відвертого рейдерства протистояння було переведено в юридичну площину.

Гуртом легше

Метою засланих «керівників», на думку В. Чернюка, є перетворити наукову державну установу на підприємство для заробляння грошей. Адже науки, вважають вони, в Україні немає.

Але колектив Інституту та здорові сили суспільства налаштовані боронити установу. Суспільні організації, державні діячі, науковці, підприємства звернулися до Президента України, Верховної Ради України, президента НАМН України, голови КМДА і чекають на адекватне розв’язання цієї проблеми.

Підготував Олександр Фандєєв, спецкор

Повну версію статті читайте в паперовій версії журналу № 7/2020.